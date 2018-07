Orange recomprará el fútbol a Telefónica, Vodafone se da mus

Orange ofrecerá fútbol a sus clientes y Vodafone lo hará en función de los precios que establezca Telefónica para la reventa de los derechos de LaLiga y la Champions League, adquiridos recientemente por el operador español, tal y como han confirmado ejecutivos de primer nivel de estas compañías durante DigitalES 2018, el primer encuentro de las telecomunicaciones organizado por la patronal tecnológica DigitalES.

"Tendremos el fútbol si Telefónica tiene el fútbol, pero pensamos que en este tema Telefónica tiene una posición dominante, la CNMC debería planteárselo", Laurent Paillassot, CEO de Orange en España.

El otro de los grandes operadores, Vodafone, manifiesta que lo hará en función de los precios que Telefónica marque para obtener los derechos.

LaLiga ha vendido muy bien los derechos, yo diría que con un 15% de inflación" Antonio Coimbra, CEO de Vodafone España

"LaLiga ha vendido muy bien los derechos a Telefónica, yo diría que con un 15% de inflación. Estamos esperando que Telefónica le ponga precio a la reventa del fútbol. Veremos si lo compramos, si compramos el Partidazo de LaLiga, o si nos hacemos con la Champions. A los clientes les gusta el fútbol pero no pagar por el fútbol. Dependiendo del precio, así actuaremos", ha explicado Antonio Coimbra, CEO de Vodafone.

Por su parte Emilio Gayo, Presidente de Telefónica España, justificó la compra de los derechos por parte del operador. "Escuchamos al cliente y el cliente nos decía que quería el fútbol, así que nos pareció una buena opción para Telefónica. El precio a pagar debía ser justo y nos pusimos un tope para no sobrepasarlo. Además, compramos el negocio en bruto para desarrollarlo. Estamos obligados a revender los derechos en unas condiciones conocidas por todos los actores. No sabemos qué van a hacer nuestros competidores pero sabemos que si no lo compra nadie lo tendremos en exclusiva, y si lo compran dos será en duopolio", ha explicado Gayo.