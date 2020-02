Opel se lanza a la hibridación en el nuevo Grandland X: tracción total y 60 kilómetros en eléctrico

Por devoción o por obligación –la normativa de emisiones y las más que probables multas aprietan–, no hay marca que no esté recurriendo a diversos grados de electrificación en sus gamas para reducir los niveles de CO2. Opel, ya plenamente integrada en PSA, después de lanzar su primer modelo 100% eléctrico, el Corsa-e, se estrena ahora en la hibridación con un Grandland X enchufable que sobre todo destaca por su eficiencia y por su precio no precisamente ajustado: 43.800 euros.

Eso sí, a cambio el Grandland X ofrece grandes argumentos. Cuenta con dos motores eléctricos, uno por eje, que acompañan al 1.6 de gasolina y que permiten disfrutar de tracción total y de una potencia conjunta del sistema de 300 CV. También hay una variante con un solo motor eléctrico, tracción delantera y 224 CV de potencia. Provisto de una batería de 13,2 kWh, puede recorrer hasta 60 kilómetros en modo eléctrico, una de las autonomías más amplias a día de hoy entre los híbridos enchufables.

El sistema de propulsión del Grandland X Hybrid 4 se compone de un motor de 1,6 litros de gasolina y un sistema de dos motores eléctricos, el delantero de 110 CV y el trasero de 113 CV. El motor eléctrico delantero está acoplado a un cambio automático de ocho velocidades mientras que el segundo motor eléctrico, el inversor y el diferencial están integrados en el eje trasero eléctrico para proporcionar tracción a las cuatro ruedas cuando sea necesario.

Con hasta 59 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico de acuerdo al ciclo de conducción WLTP1, permitirá a diario poder moverse en el entorno urbano con un mínimo gasto de combustible. Y es que diversos estudios han demostrado que en Alemania, como en otros países europeos, el 80% de todos los desplazamientos diarios se encuentran por debajo de los 50 kilómetros. Por supuesto, cuenta con etiqueta CERO emisiones.

Cuatro programas

Ofrece cuatro modos de conducción: "Eléctrico", "Híbrido", "Tracción Total" y "Sport", lo que permite adaptar la respuesta del coche a las condiciones de conducción específicas. Por ejemplo, en modo "Híbrido" el coche selecciona automáticamente el método de propulsión más eficiente, con la posibilidad de cambiar a "Eléctrico" para desplazarse con cero emisiones al llegar al centro de la ciudad. La tecnología "e-Save" permite almacenar la energía eléctrica en la batería de alta tensión para usarla más tarde, por ejemplo, para la conducción en zonas habilitadas en exclusiva para vehículos eléctricos. El modo "Sport" proporciona la conducción más dinámica posible al combinar la potencia del motor de combustión y de los eléctricos. En modo "Tracción Total" se consigue la máxima tracción sobre trazados de baja adherencia.

La batería de 13,2 kWh está situada bajo los asientos traseros para optimizar el espacio tanto en el habitáculo como en el maletero. Lo que sí se modifica es la capacidad del depósito de combustible, que pasa de 53 a 43 litros. De serie, el cargador integrado bajo el maletero tiene una potencia máxima de 3,7 kW. A esta potencia, el tiempo de recarga es de unas cuatro horas. También existe la opción de un cargador de 7,4 kW con el que el tiempo se reduce a una hora y 50 minutos. Ofrece de serie una tarjeta de carga para recargar la batería en más de 130.000 puntos en toda Europa incluidos en la red Free2Move Services, así como un sistema de navegación conectado (Navi 5.0 IntelliLink) que permite encontrar rutas hacia los puntos de recarga.