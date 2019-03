Nueva subida en el precio de la luz: la factura se encarecerá un 4% a partir de abril

El recibo de la luz subirá al menos un 4% a partir del mes de abril. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confesado que el Gobierno no puede prorrogar la suspensión del impuesto del 7% a la generación energética que aprobó en 2012 el Partido Popular.

Tras el 'subidón' de la factura de la luz en verano, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley en octubre que incorporaba la suspensión durante seis meses de dicho impuesto, así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos al gas para paliar el denominado 'céntimo verde'.

Entonces, el Ejecutivo anunciaba que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz supondrían una rebaja en el recibo de alrededor del 4%. Sin embargo, la suspensión del impuesto era una medida temporal a la que ahora pone fin pues, en palabras de la ministra, podría considerarse "una medida electoralista".

"¿Qué dirían los medios de comunicación si por real-decreto Ley se prorrogara una ampliación de la suspensión más allá de lo acordado en su momento, con una aportación presupuestaria muy notable? Los titulares serían 'el Gobierno electoralista'", ha argumentado Ribera.

Efecto real

Teresa Ribera no ha podido asegurar que la decisión del Gobierno de no prolongar la suspensión del impuesto que grava con el 7% a la generación eléctrica no tenga "un efecto real" en el recibo de los consumidores domésticos. Para evitar tal circunstancia, Ribera apeló a una serie de factores entre los que incluyó la eficiencia del mercado mayorista y de "los señores que generan electricidad" y, especialmente, los fenómenos meteorológicos.

Hace algo más de dos años, Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno, trató de apaciguar el clima de tensión social que se había generado por la notable subida de los precios de la electricidad al pronosticar una bajada del recibo por el pronóstico del tiempo, que apuntaba a lluvias para los siguientes días. Ribera no ha emulado a Rajoy pero sí ha admitido que la abundancia de sol y viento podría paliar el efecto que tendrá la vuelta del impuesto de generación.

En su día, la suspensión del tributo fue celebrada por la propia ministra, que atribuyó a esta decisión, acordada tras el verano, el descenso que mostraron los precios apenas una semanas después. Ahora asegura que han hecho "todo lo posible" por evitar una subida de la luz, pero "no parece que sea convincente ampliar una suspensión del impuesto" y en estos momentos el Gobierno no tiene capacidad para llevar a cabo una reforma fiscal "de este calado".