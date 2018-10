El Netflix de los periódicos, clave para derribar el muro de pago de la prensa digital

Internet es muchas cosas. Entre ellas un gran quiosco de prensa. El más grande de todos, sin duda. Sólo hay que tener una conexión para seguir la actualidad.

Muchos de esos periódicos digitales son calcados a sus versiones en papel. Las mismas letras, titulares e informaciones trasladadas a la pantalla del teléfono. Del tablet. Del ordenador. Hay casi tantos diarios como dispositivos.

Se da por hecho que cuando alguien acude al quiosco va a pagar por un producto. Algo impensable en Internet. ¿El motivo? Es algo que siempre ha sido así. Se da por hecho que es algo gratuito. Cebrián intentó en su día hacer de pago la edición digital de El País, pero tuvo que recular. Todos sus competidores no costaban un céntimo y la cosa no cuajó. Quizá por eso sus cifras de tráfico en Internet no son hoy correlativas al papel. Aún siguen estornudando por aquel constipado.

Un Netflix de medios podría ofrecer contenidos diferenciales, creados a partir de la colaboración de periodistas de diferentes publicaciones

El cine y la música sufrieron de un mal parecido hace unos años, pero encontraron una vacuna. Frente al pirateo de canciones y películas se planteó un escenario distinto. Se apostó por innovar en el servicio y ofrecer tarifas planas de contenidos. El éxito de Spotify, Netflix, HBO o Youtube Music es un hecho. Como lo es también que son productos con un coste contenido, por debajo de los 10 euros mensuales.

Una estrategia que ha cambiado la cultura de los más jóvenes, reacios hace años a pagar por una película o un disco en digital. Napster, eMule, The Pirate Bay... ¿Les suenan? Hoy en día no hay melómano sin Spotify, ni cinéfilo sin Netflix.

La información es para muchos un bien de primera necesidad por lo que supone para la salud de la democracia y el desarrollo del pensamiento ciudadano. Crear un Netflix de los medios es más complicado. Los servicios antes mencionados -música y vídeo- siempre tuvieron un coste. Su problema estaba en el pirateo, que, por cierto, se ha reducido desde la llegada de los servicios con tarifa plana.

Sin embargo la prensa en Internet siempre ha sido gratuita; he aquí el problema. Hace años la cultura era poseer la obra en DVD o CD. Impensable pagar por algo que no se tenía en propiedad. Ahora el usuario se suscribe a cosas que nunca serán suya. Sólo las tiene en usufructo. Es un alquiler, una hipoteca mensual por algo intangible, que no luce en la estantería. La clave de este cambio cultural está, como ya hemos dicho, en las posibilidades del servicio: escuchar música a la carta, crear listas de reproducción, compartirlas, descargar películas para verlas sin conexión a Internet...

El punto de partida de la prensa digital, que nunca ha sido de pago, es más complejo que el de la música y los libros, que siempre han tenido un coste

Sin duda crear un producto que aglutine a los medios de comunicación de Internet sería interesante para el ciudadano si se hiciera con cabeza. Se podrían ofrecer contenidos diferenciales, creados a partir de la colaboración de periodistas de diferentes publicaciones. También existiría la posibilidad de generar informaciones en formatos más innovadores y completos: realidad aumentada, realidad virtual, etcétera.

La plataforma podría mostrar noticias a medida del usuario, en función de sus gustos. También podrían elaborarse informaciones o especiales entre varios medios y profesionales.

El problema es poner de acuerdo a tanto gallo para remar en el mismo sentido y al mismo tiempo. De momento, no ha habido consenso en nuestro país para hacer algo parecido, en desarrollar una plataforma innovadora, atractiva para el usuario por la que esté dispuesto a pagar. Quizá un pequeño acercamiento haya sido 'Kiosko y Más', un Frankenstein de lo que aquí se propone. Muy lejos de algo estimulante para el bolsillo.

Pasen el domingo sin pensar en el lunes, no me sean agonías. Serán mucho más felices.