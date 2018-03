Netflix revienta Wall Street y UBS la ve como el próximo rival a batir de la televisión

Stranger Things, Orange is the New Black, House Of Cards, Daredevil... a estas altura ya nadie duda de que Netflix se ha convertido en una máquina de éxitos audiovisuales. Lo que no está tan claro es si su modelo se puede sostener en el tiempo o si tendrá la capacidad suficiente para desbancar a la televisión por cable. Pues bien, según el último informe realizado por UBS, la compañía tiene capacidad para ello. Además, su rally bursátil lo avala.

Netflix se ha revalorizado algo más de un 68% en lo que va de año y ya cotiza por encima de los 315 dólares. Esto se traduce en que su capitalización se ha incrementado en algo más de 55.000 millones de dólares, hasta los 141.000 millones. Para poner en contexto, la compañía vale más que Inditex y BBVA juntas.

JP Morgan ya avanzaba en enero su buen hacer y el gran año que se le venía por delante. En un informe, el banco expone que la empresa se beneficia del aumento que se ha producido en dispositivos conectados. Una tendencia que ha provocado que la sociedad se vuelque cada vez más en este tipo de contenidos y deje de lado la televisión por cable.

JP Morgan prevé que Netflix supere los 60 millones de suscriptores en Estados Unidos y los 100 millones en todo el mundo para 2019/2020. Estas cifras no serían una locura, ya que la compañía está mirando cada vez más hacia los mercados internacionales.

De hecho, Reed Hasting, consejero delegado de Netflix, expresó en un viaje a la India que los 100 millones de suscriptores se conseguirán gracias al repunte que se producirá en dicho país.

Netflix está actualmente disponible prácticamente en todas partes, excepto en China, lo que significa que tiene acceso a casi 700 millones de hogares de banda ancha a nivel mundial, recuerda David Older, responsable de renta variable de la gestora de fondos de inversión Carmignac.

Older también confía en que el precio de Netflix subirá debido a que ya se trata de algo "adictivo" para el usuario, al tiempo que su biblioteca se vuelve cada vez más valiosa.

Catalizador de la subida

No obstante, el último rally de la compañía lo ha protagonizado gracias a la nueva valoración del precio objetivo realizado por el banco UBS. La entidad lo eleva hasta los 345 dólares, por lo que a la acción aún le queda mucho recorrido.

UBS considera que su modelo va a dominar en el futuro y pasará por encima de los canales tradicionales. La compañía fundada en Los Gatos, California, tendrá que luchar con los nuevos competidores que nazcan dentro de este nuevo espacio competitivo, agrega la entidad.

"Netflix será la compañía que lidere este sector gracias a sus escalabilidad, fuerte ejecución, experiencia y su alto nivel de contenidos originales".

UBS agrega que el aumento de contenidos y tecnología le permitirá mejorar en ingresos, conseguir más suscriptores y más tiempo de visualización.

Por otro lado, Older subraya que el catalizador ha sido el informe de ganancias trimestrales. Netflix superó las expectativas en el cuarto trimestre agregando un 32% más de suscriptores de lo que se había pronosticado. "Los inversores confían cada vez más en las perspectivas de su crecimiento internacional", apunta el experto.

Roberto Berzal, sales trader de Orey iTrade recuerda que la compañía recibió hace unas semanas algunas rebajas de recomendación debido a la preocupación de sustentar la estructura de negocio y de la creciente deuda de largo plazo.

"El título sigue en una situación de fuerte sobrecompra acumulada y un precio bastante por encima de la media del sector. Según el consenso de analistas de Reuters, el precio objetivo medio de la compañía se sitúa en torno a los 275 dólares, un 18% debajo de la cotización actual", asegura el experto.