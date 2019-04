Los herederos de Carrefour, dueños del 3,2% de DIA, rechazan la OPA de Fridman

Naturinvest, plataforma de inversión de la familia Bontoux-Halley y exsocios de referencia de Carrefour, dueños del 3,2% de DIA, han anunciado este miércoles su rechazo a la OPA de LetterOne, el brazo inversor del magnate ruso Mikhail Fridman.

El fondo francés considera que el precio de 0,67 euros por acción "no refleja el valor de DIA". "Naturinvest no va a aceptar la oferta de LetterOne y en consecuencia no va a vender sus acciones a ésta", detalla en un comunicado.

Por otro lado, la familia Bontoux-Halley va a estudiar aumentar su participación en DIA, "para contribuir a la creación de un núcleo accionarial estable que contribuya a la recuperación de la situación financiera", detalla.

Con relación a la situación financiera de DIA, Naturinvest asegura que están dispuestos a estudiar y en su caso, participar, sujeto a las condiciones y términos legales aplicables en cada momento, en las opciones que puedan plantearse, con el objetivo de encontrar una situación financiera favorable en DIA.

Fridman no subirá la oferta

Este comunicado del fondo de la familia Bontoux-Halley se produce después de que LetterOne anunciase este martes que no subirá de los 0,67 euros que ofrece. El fondo de Fridman advirtió a los principales analistas del mercado que, si su OPA no se completa, "será una pérdida para todos los interesados, incluidos accionistas, acreedores, empleados, proveedores y clientes", por lo que la compañía se verá obligada a elegir entre la solvencia o una "completa reestructuración".

El pretendiente de DIA insiste en que no hay otra garantía para un acuerdo con la banca acreedora de DIA, pese a haber un "diálogo activo y continuo" sobre una estructura de capital viable a largo plazo. La efectividad de la OPA está condicionada a la aceptación de, al menos, el 50% de las acciones a las que se dirige efectivamente, lo que supone un mínimo del 35,49% del capital social que sumado al 29% propiedad de LetterOne, permitiría a éste alcanzar una participación mínima del 64,5%.