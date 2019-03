Naturgy invertirá 2.000 millones en 2019, la mayor parte en renovables en España

Los planes de Naturgy para el presente ejercicio pasan por invertir 2.000 millones de euros, lo que permitirá elevar un 15% su resultado bruto de explotación (Ebitda) y mantener una cifra de beneficios en torno a 1.400 millones de euros, en línea con los registrados en 2018. El presidente de la compañía, Francisco Reynés, ha explicado que la mayor parte de la inversión tendrá como destino España y, más concretamente, proyectos de crecimiento en renovables, con una previsión de poner en servicio hasta 1.000 megawatios durante 2019.

En un encuentro con la prensa previo a la celebración de la junta de accionistas de la compañía, Reynés aseguró que la situación en Argelia, pendiente de las elecciones que se celebrarán el próximo 18 de abril y en las que el presidente Bouteflika aspira a un quinto mandato, comporta un riesgo que está totalmente cubierto por Naturgy, por lo que la energética no ha destinado provisión alguna por este concepto.

"Tenemos un plan de contingencia para, en un momento determinado, sustituir cada metro cúbico de gas que nos dejara de llegar de Argelia", aseguró Reynés en referencia a contratos que la compañía tiene firmados con otros proveedores. No obstante, el ejecutivo precisó que "la posibilidad de que hubiera problemas con el suministro desde Argelia por motivos políticos es prácticamente nula".

Reynés recordó el doble papel de la empresa pública argelina Sonatrach como proveedor de gas y accionista de Naturgy (con una participación algo superior al 4%). "El contrato con Sonatrach va a seguir cumpliéndose, pase lo que pase en las elecciones", apuntó Reynés. Este contrato se renovó recientemente hasta 2030.

Las elecciones no cambian el escenario

En los planes de Naturgy tampoco se contemplan grandes cambios con motivo de las elecciones generales en España, que se celebrarán diez días después de las argelinas. Reynés precisó que el actual Gobierno "ha fijado una hoja de ruta, que se mantendrá gane quien gane las elecciones porque hay un consenso generalizado en torno a la necesidad de descarbonizar la economía. Y es algo que no solo se decide en España sino también con los socios europeos y no he oído a nadie que no quiera este escenario".

Eso sí, el presidente de Naturgy recordó que a la estrategia del Gobierno, plasmada en el Plan Integrado de Energía y Clima, "le falta un marco normativo concreto", en referencia a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ha quedado varada en el trámite parlamentario como consecuencia de la disolución de las Cortes, precisamente este martes.

El ejecutivo valoró positivamente el papel que tendrá el gas en el escenario planteado por el Plan, como energía de respaldo al desarrollo de las renovables. Naturgy cuenta con aproximadamente el 30% del parque de centrales de ciclo combinado en España. Reynés reiteró la necesidad de retribuir por capacidad a estas plantas para eliminar las incertidumbres.

Respecto al carbón, el ejecutivo recordó que los actuales precios del mercado y el incremento de los precios de CO2 hacen inviable este negocio. "Solo hay algo peor que una planta industrial parada: una que esté en marcha y pierda dinero".