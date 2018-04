Nadal, optimista sobre los Presupuestos: "Se van a aprobar"

El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, es muy optimista. Cree que a estas alturas no hay obstáculos que no se puedan solventar para asegurar la aprobación de los Presupuestos de 2018. Es más, cree que la lógica de las cosas hace pensar que las cuentas saldrán adelante, puesto que es difícil pensar que el Gobierno no va a ser capaz de conseguir los mismos apoyos que en 2017, a pesar de que el año pasado la situación era más complicada.

Y es que los Presupuestos de 2017 obligaban a hacer un ajuste de 17.000 millones para cuadrar el déficit. Y este año el ajuste va a ser solo de 10.000 millones, lo que da al Gobierno margen para gastar y hacer que la recuperación llegue a algunos sectores de la sociedad como pensionistas y empleados públicos. De hecho, Nadal ha dicho que el año pasado 3 de cada 4 euros se destinaban al control del déficit. Y hoy se destina 1 de cada 2 euros.

"Objetivamente se van a aprobar", ha dicho el secretario de Estado a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja. A su parecer, los grupos lo tienen difícil explicar a sus votantes y al resto de los ciudadanos un rechazo a las cuentas.

Además, es importante sacar adelante las cuentas porque España ha perdido ya una década de bienestar y crecimiento y, aunque ha recuperado el PIB perdido durante la crisis, tiene que intentar crecer a un nivel próximo al 2,5% para superar al resto de países europeos e igualarles en renta.

La semana que viene, primera votación

Al Gobierno le queda poco tiempo para atar los apoyos a los Presupuestos. Esta semana comparecen altos cargos en el Congreso para explicar las cuentas y el viernes acaba el plazo para enmendarlas. La próxima semana se celebrará el debate de totalidad en un pleno en el que el Ejecutivo necesitará el voto de la mitad de la Cámara para evitar la devolución de las cuentas.

De momento, tiene asegurado el apoyo de Ciudadanos, Foro y UPN. Pero no es suficiente, el Gobierno necesita también el apoyo de los canarios y del PNV, que sigue vinculando su voto al artículo 155 vigente en Cataluña, aunque es cierto que en los últimos días ha rebajado el tono de oposición.