El ‘dueño’ de los Burger King en Andalucía sale al mercado de la mano de Arcano

Negocios de Restauración del SUR (NRSUR), el operador líder de franquicias de Burger King en Andalucía, sale al mercado. La compañía, que actualmente gestiona más de 40 restaurantes de la conocida marca en el sur de España, ha dado un mandato a la firma de inversión Arcanopara explorar posibles opciones, según las fuentes del mercado consultadas por Vozpópuli.

Arcano ha declinado hacer comentarios. NRSUR, fundada en 1993, es uno de los principales operadores de Burger King en España. Según las últimas cifras publicadas en el Registro Mercantil, a las que ha tenido acceso este medio a través de Insight View, este gestor de franquicias facturó 60,9 millones de euros al año (2017), con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 3,5 millones y 1,6 millones de beneficio.

NRSUR tiene sus oficinas centrales en Málaga y cuenta con restaurantes de la compañía norteamericana por varios puntos de la geografía andaluza: Almería (2), Cádiz (4), Córdoba (3), Granada (6), Huelva (5), Jaén (1), Málaga (20) y Sevilla (5), según consta en su página web.

El movimiento de NRSUR se suma a otras operaciones que se han cerrado en los últimos años en el mundo de la restauración, un sector que se ha revelado especialmente atractivo para los fondos de inversión.

Así, Heineken vendió el año pasado al fondo Abac su división de restauración que incluye marcas tan conocidas como Gambrinus y Cruz Blanca. Meses después, el mismo fondo confirmó su apetito con la adquisición de la cadena de restaurantes Tommy Mel’s.

Suma y sigue, porque también fue el año pasado cuando L Catterton, el fondo de Louis Vuitton, compró el 80% de las hamburguesas de Goiko Grill por 120 millones de euros. La lista se amplía con los restaurantes Lateral, comprados por el fondo británico BlueGem hace dos años por 50 millones, y la venta del 40% del grupo dueño de El Paraguas y Amazónico. Este último deal fue firmado por el turco Dogus Holding tras el desembolso de 70 millones.

Un 'caso Megafood'

No obstante, en el caso de NRSUR, su nuevo socio no tiene que ser un fondo: uno de los candidatos a esta operación puede ser el propio Burger King. Según detallan fuentes cercanas a la cadena, los directivos en España sondean continuamente su red de franquicias para transformarlas en propias. "Burger King no tiene una hoja de ruta de adquisiciones de franquiciados establecida, aunque si algún franquiciado en un futuro quiere vender su franquicia, nosotros siempre valoramos la posibilidad de adquirirla", detallan desde la propia compañía.

NRSUR sería un 'pez' más pequeño que digerir para Burger King del que era Megafood. Esta compañía era el mayor franquiciado de la marca en España por número de restaurantes, hasta que la propia cadena americana la engulló en julio de 2018 por 100 millones de euros. Megafood contaba con un total de 80 locales situados en Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla, el doble que la red de NRSUR.

Al mismo tiempo, el Grupo NRSUR opera también franquicias de las marcas KFC, a través de Restaurantes Temáticos del Sur; Pizza Hut, mediante Royal Franchise; y La Tagliatella, con L'Arte di Mangiare. Asimismo, es propietario de la máster franquicia para España de Dunkin Coffee, actividad que realiza a través de Coffee Alliance.