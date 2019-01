Motorola se monta un trío con Alexa, Google Assitant y Siri

Se llama Sonic Boost 210 y por fuera parece un altavoz inalámbrico normal, es dentro donde guarda su mayor particularidad. Esta propuesta de Motorola y Binatone encierra la voz de tres de los asistentes inteligentes más utilizados: Alexa, de Amazon; Google Assitant, de Google; y Siri, de Apple.

Otra de sus virtudes es la ubicuidad. Sus 8x8x 3,5 centímetros de tamaño y 122 gramos de peso -menos que muchos móviles- son argumentos suficientes para meterlo en el bolsillo y llevarlo de fiesta a cualquier parte.

El equipo se conecta al móvil mediante bluetooth -también cuenta con una entrada para cable-, y es con esta tecnología con la que accede al teléfono para conectarse a Alexa, Google o Siri. Establecer una alarma, consultar el parte meteorológico, acceder a las últimas noticias, jugar al trivial, escuchar la radio o añadir un producto a la lista de la compra son algunas de las acciones que podremos realizar con estos asistentes. Y escuchar música, se nos olvidaba.

Localización si se pierde

En el ámbito de la calidad de sonido no se puede pedir mucho más a un equipo tan compacto como este. Es suficiente para escuchar de forma decente cualquier contenido en la playa o el campo, pero sin separarse demasiado del equipo. No esperes alta fidelidad, no es su cometido. A cambio, su precio es de 25 euros y ofrece una autonomía de 4 horas de reproducción.

Es tan compacto que la posibilidad de perderlo siempre estará ahí. Por ello Motorola y Binatone han decidido incluir la posibilidad de ubicarlo si se llega el caso.

Para ello hay que descargar en el teléfono la aplicación Hubble Connect for Vervelife, disponible en las tiendas de apps de Google y Apple, y seguir las instrucciones. Esta app es la que, además, se utiliza para conectar con Alexa. Siri y Google Assistant se conectan en el mismo instante en el que el bluetooth del altavoz enlaza con el teléfono.