Montoro mete presión: la renta de 13 millones de personas depende de los PGE

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado finalmente las cuentas de 2018 sin tener aún atados los apoyos en el Congreso. Y precisamente por ese motivo ha utilizado la rueda de prensa para meter algo más de presión a la oposición: la renta de 13 millones de personas depende de los Presupuestos, ha dicho.

Y es que el PNV no quiere ni sentarse a negociar mientras el artículo 155 siga vigente en Cataluña, lo que dificulta y mucho la aprobación del Presupuesto. De momento, el PP solo tiene el sí de Ciudadanos, UPN, Foro y Coalición Canaria y no es suficiente. Para superar el primer escollo de las cuentas necesita más votos.

"Son las cuentas de los jubilados y los pensionistas", ha insistido el ministro, aunque se ha mostrado confiando en que la oposición asuma finalmente su responsabilidad y permita que las cuentas salgan adelante. Además, Montoro ha recordado que los Presupuestos están "fuertemente comprometidos" con la creación de empleo y el crecimiento económico, y pretenden distribuir los beneficios de ese crecimiento entre la sociedad.

El Gobierno cuenta con Ciudadanos, UPN, Foro y Coalición Canaria, pero sigue necesitando al PNV

Con la presentación de hoy las cuentas inician su andadura parlamentaria. Queda abierto el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad y los altos cargos tendrán que pasar por el Congreso para explicar las cuentas. Las comparecencias podrían tener lugar entre el 16 y 19 de abril. Y esa misma semana acabará el plazo para enmendar la totalidad del proyecto. Unos días después, entorno al 25 de abril, las cuentas se enfrentarán al primer debate parlamentario y se decidirá si se devuelven o si sigue su tramitación.

Ese será el primer momento en el que el apoyo del PNV será clave. El Gobierno tiene menos de un mes para ganarse a los cinco diputados nacionalistas vascos y asegurar así el empate en la votación de las enmiendas para poder rechazarlas. Si lo consigue, superará el primer escollo, pero no tendrá todo ganado. Cuando las cuentas se debatan por secciones y no en su totalidad, no bastará con el empate y habrá que buscar nuevos aliados.

Para cuando llegue ese momento, que podría tener lugar a finales de mayo, el Ejecutivo espera contar también con el apoyo del diputado de Nueva Canarias, socio tradicional del PSOE que también resultó clave en las cuentas de 2017 y en la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto de 2018. Si Mariano Rajoy consigue estos votos, el camino quedará finalmente despejado y las cuentas podrían entrar en vigor el 1 de junio, como espera el Gobierno.