Montoro culpa al independentismo y a los grupos políticos de la falta de Presupuestos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha acudido al Congreso de los Diputados a explicar la prórroga presupuestaria y ha cargado contra todos por la soledad del Gobierno sin hacer ni una sola autocrítica. A su parecer, hay un claro culpable del bloqueo presupuestario: el independentismo catalán, que ha generado la mayor crisis política de la democracia de España.

Y los grupos políticos que han decidido cambiar de opinión tras la crisis catalana, como PNV y Ciudadanos aunque el ministro no los ha mencionado directamente. Según el titular de Hacienda, son ellos los que tienen que explicar las razones por las que han decidido que España empiece el año sin nuevos Presupuestos.

”Lo interesante de esta Comisión será saber qué dicen los grupos”, ha dicho Montoro, para quien “carece de sentido” que estas formaciones apoyaran en junio los objetivos de déficit y el techo de gasto, el primer paso para hacer las cuentas de 2018. “No han sido coherentes”, ha lamentado.

También ha cargado contra el PSOE, que hace un año apoyó también los objetivos de estabilidad y las medidas tributarias para cumplir el déficit, pero ahora no quiere apoyar al Gobierno por mucho que el país necesite ya unas cuentas nuevas. Tanto a echado balones fuera el ministro, que algún diputado le ha dicho que se había olvidado de culpar a la taquígrafa de la sala también.

Asegura que el Gobierno seguirá trabajando para poder presentar un Presupuesto nuevo

Pero poco le ha afectado al ministro, que ha defendido a capa y espada la labor del Gobierno y ha seguido con su ataque. De hecho, ha dicho que mientras los partidos decidían cabiar de opinión en el trayecto, el Gobierno ha hecho todo lo posible por seguir negociando con las formaciones que han querido saber algo del Gobierno. Porque otras, ni eso.

Y lo seguirá haciendo, ya que se necesitan las cuentas para mejorar los sueldos de los funcionarios, la financiación de las CCAA y numerosas inversiones, entre otras cosas.“Estamos obligados a dejar nuestros propios intereses partidistas y promover la actualización de los Presupuestos”, ha señalado.

Montoro ha sido muy directo con Ciudadanos y le ha dicho que no le agradezca su tono y que le dé su apoyo, que es lo que necessita. “Son libres de poner las excusas que quieran, pero no digan que apoyan al Gobierno cuando no lo hacen”, ha espetado el ministro al diputado naranja Francisco de la Torre.

Acusa a ERC y PDeCAT de usar el lenguaje de ETA

El ministro ha recordado a la formación naranja que han sido ellos los que no han querido reunirse de nuevo con el Gobierno para hablar de Presupuestos. También ha pedido al PNV que reconsidere su postura. “¿Quieren Presupuestos? Pues depende de ustedes”, ha subrayado.

Muy duro ha sido también con los portavoces de ERC y PDeCAT, a los que les ha acusado de utilizar un lenguaje que recuerda a antiguas bandas terroristas, en una clara referencia a ETA, al negar que España sea un Estado de Derecho. "Ya está bien de mantener estas afirmaciones cuando el país es una democracia y ambos partidos trabajan dentro de ella”, ha surayado.

Fechas límite

Y entre crítica y crítica, Montoro ha seguido metiendo presión a los grupos al recordarles que no hay todo el tiempo del mundo para sacar adelante unas nuevas cuentas. Para que puedan entrar en vigor a tiempo, el Consejo de Ministros tendría que aprobarlas a finales de marzo o, como muy tarde, en la primera semana de abril, para que puedieran aprobarse de forma definitiva en junio.

Eso sí, el Gobierno tiene claro que no presentará los Presupuestos si no tiene los apoyos necesarios para sacarlo adelante, así que ha pedido a los grupos que sean responsables y respalden las cuentas que necesita España para consolidar la salida de la crisis.