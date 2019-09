Montero asegura que el bloqueo de las entregas a cuenta no afectará al gasto de las comunidades

La minista de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha aclarado este lunes que el actual bloqueo de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas no afecta al gasto de éstas y que, por tanto, no es necesario un recorte al Estado del Bienestar, sino que supondrá un problema en el pago de dicho gasto.

En una entrevista en Cope, Montero ha apuntado que "siendo importante la actualización de las entregas a cuenta, es una situación que no se va a reflejar hasta que no transcurra un mes o un mes y pico, porque no estamos hablando de capacidad de gasto, sino de capacidad de pago, que no es lo mismo".

En este sentido, la ministra en funciones ha explicado que los presupuestos de las autonomías están diseñados con las entregas a cuenta actualizadas, y que "en ningún caso el Gobierno de España les ha pedido un recorte". Sin embargo, de mantenerse el bloqueo, "lo que se dificulta es el pago".

Además, ha recordado que las comunidades autónomas en estos momentos "no pueden pedir crédito", por lo que, aunque "pueden gastarse ese dinero y no hay que hacer un recorte sobre el Estado del Bienestar, lo que hay que asegurar es que antes de que finalice el año podamos pagar todos esos compromisos urgentes", ya que, de lo contrario, "es una cuestión que se agravará conforme avance el año".

La Abogacía del Estado

La razón del bloqueo de las entregas a cuenta, la financiación que el Gobierno debe trasladar a las comunidades autónomas, se debe a que, según ha indicado Montero, los informes de la Abogacía del Estado consideran que esta cuestión "excede la capacidad" de un gobierno en funciones y que éste tiene "limitaciones" en aquellas cuestiones que pueden comprometer a gobiernos futuros.

Sobre este punto, en respuesta a las críticas realizadas por PP y Ciudadanos, Montero ha defendido "la profesionalidad" de la Abogacía del Estado, recordando que el criterio aplicado ahora es el mismo que se aplicó durante el Gobierno del PP y que el argumento de la imposibilidad de ejecutar las entregas a cuenta al estar el Ejecutivo en funciones ya fue esgrimido por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La financiación autonómica

Por otro lado, preguntada por si el Gobierno tiene pensado recurrir las rebajas de impuestos proyectadas en comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, Montero aseguró que no ya que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre determinados tributos, pero recordó que "siempre se ha advertido que debería haber una cierta homogeneidad para evitar que se produzca una espiral a la baja" en términos fiscales que perjudique a aquellas regiones con menor actividad económica.

Si hemos gobernado con 84 diputados entendemos que perfectamente podemos gobernar con 123", ha dicho la ministra de Hacienda en funciones

En cuanto al modelo de financiación autonómica, la titular de Hacienda reclamó la formación de un Gobierno "para que podamos abordar uno de los debates más apasionantes y complejos", y ha señalado que antes de que finalice el año habrá "uno o dos" Consejos de Política Fiscal y Financiera.

Además, sobre las negociaciones para la formación de un Ejecutivo, ha indicado en la importancia de que "cualquier acuerdo por la formación de Gobierno debería conllevar con absoluta rapidez la presentación de un proyecto de Presupuestos que permita al país recuperar el tiempo perdido".

En este sentido, en caso de que Pedro Sánchez sea investido presidente sin necesidad de formar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, Montero ha afirmado que si han "gobernado con 84 diputados" entienden que perfectamente pueden "gobernar con 123".