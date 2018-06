Montero: El Gobierno aprobará las cuentas del PP para evitar la parálisis y centrarse en las de 2019

La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha estrenado este lunes en el Senado defendiendo las cuentas que elaboró su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro. Una situación compleja y extraordinaria consecuencia de la moción de censura, que salió adelante en el Congreso antes de las cuentas finalizaran su andadura parlamentaria. La comparecencia no era fácil, quizá por eso Montero ha centrado su discurso en la responsabilidad y ha dicho que el Gobierno socialista adopta las cuentas del Ejecutivo del PP porque no se puede perder más tiempo y para centrarse en la elaboración de las cuentas de 2019.

"Se trata de responsabilidad", ha dicho en más de una ocasión la nueva ministra, que ha reconocido que no son las cuentas que habría elaborado el PSOE, pero cree que pararlas ahora solo se podría entender desde la "soberbia política". "Y no es el estilo de este Gobierno. Ese tiempo ya pasó", ha dicho. Para ella, cuentas son solo un tránsito y un paréntesis para que no se paralice el país. Y ahora, toca centrar todas energías en los Presupuestos de 2019, cuyo límite de gasto no financiero tiene que materializarse en estas semanas. "Ya vamos apurados, la maquinaria no se puede parar. Vamos a tener que cambiar los neumáticos con el vehículo en marcha", ha añadido.

Si en lugar de estar en junio de 2018, fuera octubre de 2018, el Gobierno tiraría las cuentas y elaboraría unas nuevas. Pero hacerlo a estas alturas del año haría que el nuevo Presupuesto no viera la luz hasta el último trimestre, mientras que el resto de países de la UE se centran en las cuentas de 2019. Y eso no tiene sentido. Para el PSOE es más responsable trabajar con el Presupuesto que dejó hecho el PP y poner todos los esfuerzos en intentar que los de 2019 sean más sociales y acerquen de verdad la recuperación a los ciudadanos.

Nuevos ajustes

El nuevo Gobierno quiere que las cuentas se aprueben cuanto antes. Eso sí, la ministra no ha descartado pequeños ajustes cuando ya están en marcha para cuadrar el aumento del gasto que puede suponer la formación del nuevo Gobierno, que tiene más Ministerios que el anterior. En cualquier caso, ha asegurado que solo modificarían cuestiones esenciales y sin mucho impacto recaudatorio. Habrá que ver si se atreve a incluir nuevos ajustes para cumplir el déficit, ya que casi todos los analistas dan por perdido el objetivo de déficit del 2,2%.

La ministra se ha mostrado muy molesta con la maniobra del PP retrasando una semana la tramitación de las cuentas en el Senado. Recordemos que los vetos a las cuentas deberían haberse debatido la semana pasada, pero el PP, después de perder la moción de censura, decidió perdir más tiempo para presentar enmiendas parciales, algo poco habitual que, según la ministra, ha sido solo una "maniobra dilatoria" con la que el PP pretendía provocar "ruido" y complicar las cosas haciendo que una ministra socialista se viera obligada a defender unos Presupuestos del PP.