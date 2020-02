Los organizadores del Mobile World Congress se reúnen de urgencia para decidir si lo cancelan

La celebración del Mobile World Congress pende de un hilo. Después de la avalancha de bajas por parte de diversas empresas a causa de la crisis del coronavirus, los organizadores de la feria, el consejo general de GSMA, ha decidido adelantar la reunión que tenía prevista para este viernes para decidir si se cancela y se pospone a otra fecha o sigue adelante, según fuentes consultadas por 'Vozpópuli'.

Además, los operadores de telecomunicaciones europeos se están planteando una retirada conjunta y en la tarde de este miércoles podrían anunciarla a través de un comunicado.

Este miércoles también se han dado de baja la compañía alemana de telecomunicaciones, Deutsche Telekom, Nokia y Orange. Con estas dos últimas cancelaciones, ya son 26 las empresas que han cancelado su asistencia al Mobile World Congress, lo que hace temer que pueda acabar cancelándose y se aplace a otra fecha.

