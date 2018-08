Minor sólo quiere conquistar al 11% de NH para no descontrolar su deuda

La cadena tailandesa, Minor Hotels, presentó este miércoles sus resultados del segundo trimestre y hoy celebra su junta extraordinaria de accionistas. El protagonismo de estas dos jornadas estará en el impacto y financiación de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la española NH Hotel.

Una operación que es un arma de doble filo para la compañía. Minor Hotels se ha visto obligada a lanzar una OPA por NH al superar con su oferta el 30% del accionariado de la compañía. Pero su objetivo no es tener 100%. La intención de la compañía es que su oferta le permita tener un controla de la compañía de, como mínimo, el 51% y el 55%, como máximo. Es más, superar esta barrera engordaría aún más su deuda.

Según explica la firma tailandesa, "el objetivo alcanzar una participación de entre 51% y el 55%. La intención es mantener a NH Hotel Group como una empresa que cotiza en la Bolsa de Madrid con un sólido gobierno corporativo, en el cual Minor Hotels participará activamente en las conversaciones con los inversores", indica la compañía tailandesa.

Actualmente, Minor tiene el 29,9% de NH Hotel. Y, si su junta extraordinaria lo aprueba este jueves, se hará en la segunda quincena de agosto con el 5,7% de Oceanwood y el 8,4% restante de HNA. Con ambas operaciones, su participación se elevará hasta el 44%. Por ello, su oferta de 6,4 euros por acción, un 2% por encima de su cotización de cierre de este miércoles, quiere conquistar al 11% de los accionistas de la cadena española.

El 'plan b'

Ese sería su escenario deseado. Pero ya maneja un 'plan b' por si la oferta conquista a más inversores de lo esperado. "Si la oferta pública se alcanza una participación accionarial superior al 68%, Minor se ha preparado para otras opciones de financiación, donde se incluye recurrir a socios financieros", apunta.

Minor realizará un emisión de bonos corporativos de 1.294 millones de euros para alcanzar el 51% de NH, un hecho que situaría su ratio de deuda frente a fondos propios en 1,12 veces en 2019. Mientras que si alcanza el 55%, la emisión se elevaría hasta los 1.396 millones y el ratio se situaría en 1,20 veces.

Pero si la aceptación alcanza el 68,4%, la necesidad de financiación se elevaría hasta los 1.735 millones de euros, que se reparten en 1.283 millones en bonos corporativos y 452 en bonos perpetuos, y el ratio de deuda frente a fondos propios se eleva a 1,30 veces.

El último escenario que maneja es alcanzar el 73,5% del accionariado de NH. En esta situación, su necesidad de financiación alcanzaría los 1.865 millones de euros, 1.331 millones en bonos corporativos y 534 en bonos perpetuos, con un ratio de deuda de 1,56 veces. Según informaba Cinco Días, Minor mantiene compromisos financieros con sus acreedores que la obligan a mantener su ratio de deuda frente a fondos propios en un máximo de 1,75 veces.

Hesperia y los analistas, como posibles 'aliados'

Las valoraciones negativas sobre la OPA de Minor puede provocar que la euforia no se dispare. La mayoría de los analistas consultados han recomendado a los inversores no acudir a esta OPA. Desde el equipo de análisis de Bankinter indican que oferta "infravalora el valor intrínseco de NH, que estimamos no inferior al rango 7-7,4 euros por acción".

Asimismo, los expertos de la entidad consideran que el accionista minoritario no tiene nada que perder si no acepta esta oferta por las siguientes razones: "No es descartable que un tercero presente una oferta mejorada y es una oferta conservadora en términos de precio", señalan.

Otra de las voces críticas con esta oferta ha sido Hesperia, propietario del 8,3% de NH. "Creemos que la oferta de Minor nunca ha reconocido el verdadero valor de NH y no ofrece un proyecto industrial serio", indican fuentes cercanas al grupo inversor.

Por lo tanto, las cartas están encima de la mesa y es turno de los accionistas. Minor espera obtener la autorización de la CNMV tras ejecutar la compra del 8,4% del capital pendiente en septiembre. A partir de entonces, el periodo de aceptación será de 21 días, previendo cerrar la compra en octubre.