El Ministerio de Transportes compra ocho millones de mascarillas a una empresa sin experiencia en material sanitario

El Ministerio de Transporte ordenó a Puertos del Estado la compra de ocho millones de mascarillas para repartir entre el resto de compañías estatales, Aena o Correos, los taxistas, las VTC y los transportistas. Lo sorprendente es que la compra de este cargamento se ha adjudicado a Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas, S.L, una sociedad sin experiencia directa en la adquisición de material sanitario y dedicada a la ejecución de proyectos en África.

La compañía, con sede en Zaragoza, ofrece sus servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales de salud, energía, agua e infraestructuras agrícolas, operando principalmente en países de ámbito africano como Mauritania o Túnez. No obstante, la empresa lleva sin comunicar ningún proyecto desde la construcción de una central eléctrica en Angola en agosto de 2017.

"Estamos trabajando en esta adjudicación, pero no podemos decir nada", comenta un trabajador de Soluciones de Gestión ante la consulta de Vozpópuli. "Debe ser Puertos del Estado y el propio Ministerio de Transporte son los encargados de valorar esta adjudicación", añade. Tanto Puertos del Estado como el Ministerio no han querido explicar a este medio el por qué se ha elegido a esta empresa sin experiencia en la compra-venta de este tipo de material sanitario ni el precio total de las ocho millones de mascarillas.

Vozpópuli ha tenido acceso en exclusiva a la "declaración de usuario final" que desde Puertos del Estado se expidió a favor de esta compañía zaragozana para su labor de intermediación en el mercado chino (ver abajo). El documento fue determinante para que esta desconocida empresa en el sector sanitario se pudiese mover con rapidez "en un mercado internacional desbordado", tal y como reconoció el presidente de Puertos, Francisco Toledo, en un comunicado en el que ayer se anunció el reparto del segundo lote de mascarillas al sector marítimo gracias a este contrato.

Esta segunda partida de 840.000 mascarillas permitió a Puertos del Estado completar el cupo de 1’1 millones de unidades que le correspondía en la orden ministerial del 20 de marzo firmada por el ministro Ábalos, en la que Transportes anunció la compra de 8 millones de mascarillas "con protección FFP2" para su posterior distribución en el ámbito del sector del transporte. Sin embargo, el Gobierno aún no ha explicado cuánto ha pagado por este cargamento de material sanitario.

En la citada orden ministerial se indica que "la empresa suministradora sólo tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos", un hecho que ocurrió a finales de la pasada semana.

Además, Puertos del Estado asume inicialmente la factura "por el importe total" de los 8 millones de mascarillas y el resto de entes públicos del Ministerio de Transportes que se benefician de este cargamento sanitario (AENA, ADIF, ENAIRE, etc) compensarán a Puertos más adelante con la parte que les corresponda.

Entre tanto, la empresa zaragozana ha recibido este contrato como 'agua de mayo'. Sus últimas cuentas publicadas en el Registro Mercantil, a las que ha tenido acceso este medio a través de Insight View, detallan que pasó de ganar 0,4 millones en 2017 a unos números rojos de 1,1 millones, tras más de diez años dando beneficio, y sufrir un golpe en sus ingresos de cinco a 0,1 millones en el último año publicado.

Un único administrador

El administrador único de esta sociedad es Purdey Investment, quien representa José Ángel Escorial. Según informa El Mundo, Escorial fue fundador de dos empresas en Malta, Delta Advisory and Management Services Limited y Arce Investment Consulting Limited, en septiembre de 2008, como recoge la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que destapó a cientos de contribuyentes con empresas opacas en Malta.

Este medio ha intentado sin éxito contactar con José Ángel Escorial. Este empresario se presenta en las redes sociales como consejero de un fondo especializado en el inmobiliario, Goya Global Holding, y consejero delegado de otra empresa de ese sector, Malta Capital.

Según explican fuentes conocedoras de Malta Capital, la empresa que dirige Escorial solo contaba hasta hace tres años con un sólo activo, tuvo problemas legales con el inquilino del inmueble y actualmente no le consta actividad. Este empresario ha sido el encargado de firmar el acuerdo para traer el material sanitario solicitado por Puertos del Estado desde China.

Dificultades para importar

Fuentes del sector consultadas por Vozpópuli detallan las dificultades que han encontrado durante las últimas semanas para importar con garantías el material procedente de diferentes países, particularmente desde China: “No había vuelos directos, los aviones hacían escalas en sitios donde podían intervenirlas… Y eso que nosotros teníamos proveedores de confianza”.

El mercado sufrió la mayor sacudida poco después de que se decretase el estado de alarma -siempre siguiendo el relato de estas fuentes-. No todas las empresas que firmaron acuerdos de importación de material sanitario se encontraron con las puertas abiertas por parte del Gobierno.

Según la información que ofrecieron desde el Gobierno a estas empresas, la Administración central ha informatizado todas las ofertas y elaborado una base de datos. Algunas de las compañías, no obstante, se han quedado sin una respuesta.

¿El motivo? “No nos aclararon si era porque ya estaban abastecidos o si no les satisfacía la oferta económica; sencillamente, no nos respondieron”, afirman desde una de estas empresas. El Ejecutivo, con el ministro Salvador Illa como principal portavoz en la materia, no ha aclarado los motivos que les lleva a decantarse por una empresa u otra.