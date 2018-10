Mikhail Fridman toma el control ejecutivo de DIA con la acción en mínimos históricos

DIA ha perdido un 43% Bolsa este lunes. La cadena de supermercados ha recortado sus previsiones de beneficio para 2018 y deja en suspenso el dividendo de 2019. Dos noticia que han impulsado a la venta masiva de sus acciones. La tercera novedad en la compañía era un baile de sillas en el Consejo de Administración en favor de LetterOne, el brazo inversor del magnate ruso Mikhail Fridman. "Sin duda, logran una toma del control ejecutivo de la compañía", aseguran fuentes del mercado.

El 'jefe' del sector de retail de LetterOne, Stephan DuCharme, se convierte en vicepresidente primero del consejo y presidente en funciones después de que Ana María Llopis formalizase su dimisión como presidenta no ejecutiva. DuCharme se convierte en el máximo representante de la mesa de gobierno de DIA y asume, de forma provisional, el cargo de representante institucional de la cadena de supermercados.

Stephan DuCharme representa los cinco sentidos de Mikhail Fridman en el sector de la distribución. Este ejecutivo fue el consejero delegado del 'Mercadona ruso', X5. El responsable de convertir en un gigante a esta reconocida enseña mundial, que pasó de 3.500 a 12.000 tiendas con él al frente, y se convirtió en el dominador del mercado en Rusia. Según apuntan fuentes del mercado, su objetivo será preparar a la compañía para cuando llegue la inminente Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Fridman.

Un nuevo 'hombre' de Fridman

DuCharme no estará sólo en esta transición. La silla vacante que deja Llopis será ocupado por Sergio Dias, socio director de la división retail de LetterOne. Un ex de Carrefour y del grupo LVMH. No obstante, su cargo todavía está pendiente de aprobación de Junta de Accionistas. Dias se incorpora también a la comisión de auditoría y cumplimiento replanzando a DuCharme, quien ha renunciado a ese cargo para centrarse en sus nuevas funciones.

El tercer representante de LetterOne en el consejo en DIA es Karl-Heinz Holland, exCEO de Lidl, que mantiene su puesto. Y no sería de extrañar que el magnate ruso amplíe su influencia. En el comunicado de este lunes, DIA ha revelado que anunciará próximamente los cambios que se efectuarán en la dirección financiera corporativa.

Mikhail Fridman es dueño del 25% del órgano de gobierno y del 29% del capital de DIA

Por el momento, el fondo de Fridman cuenta con 3 de los 12 puestos del Consejo de DIA. El magnate ruso controla el 25% del órgano de gobierno, un 29% del capital o, lo que es lo mismo, una alfombra roja para cuando quiera controlar el 100% de la compañía.

Pero hasta 2019 el magnate ruso no contemplará lanzar una oferta. El motivo de esta fecha es que Letterone debería ofrecer, como mínimo, un precio igual a la media de los últimos seis meses de cotización, algo que con los precios actuales es muy elevado.

DIA cerró este lunes en su mínimo histórico, 1,10 euros por acción, y ha cedido cerca un 75% en este año. Si pudiera comprar al valor actual, el 71% que le falta por controlar rondaría los 500 millones de euros. Un cifra que parece no muy elevada para tomar el control total de la tercera cadena en España por cuota de mercado, si se tiene en cuenta que la fortuna de Fridman supera los 11.000 millones de euros, según Forbes.

¿Puede caer más?

La debacle de las acciones de DIA en 2018 puede que no haya encontrado suelo, para alegría del 18% del capital que está en manos de los inversores bajistas (aquellos que apuestan por la caída de las acciones). "Han realizado un 'profit warning' sin estimar el impacto de la hiperinflación en Argentina, uno de sus principales mercados", indica Susana Felpeto, subdirectora de renta variable de ATL Capital.

Las explicaciones llegarán el próximo 30 de octubre. La cadena de distribución presentará sus resultados del tercer trimestre y se ha comprometido con el mercado a facilitar información completa de dicho impacto. Un aliciente más para unas cuentas que serán las primeras de Antonio Coto como consejero delegado de la compañía y el tercer examen del año de DIA, tras haber suspendido los dos anteriores.

El castigo de la divisa en dos de sus mercados, Brasil y Argentina, y un "desempeño inferior", como han destacado este lunes los analistas de JP Morgan, al de sus competidores en España y Portugal como Mercadona, Carrefour, Lidl, Pingo Doce y Sonae son sus principales lastres. Esta receta es considerada por los analistas como 'una tormenta perfecta' y se espera la defensa de estas adversidades en un plan estratégico que se presentará en otoño. Una hoja de ruta que donde se notará al 100% la mano de Mikhail Fridman.