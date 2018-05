El expresidente de México Ernesto Zedillo denuncia "serias irregularidades" en la sucesión de Cebrián en Prisa

Durante el proceso de sucesión de Juan Luis Cebrián al frente del grupo Prisa que se desarrolló a finales del pasado año se produjeron "serias irregularidades", y determinados acontecimientos impropios "de una empresa cotizada moderna europea". Así lo han denunciado dos exconsejeros independientes de la compañía española, tal y como muestra una ampliación sobre la información de Gobierno Corporativo remitida recientemente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por Prisa.

El regulador del mercado español se ha interesado por las dimisiones y ceses de consejeros de Prisa que se produjeron el pasado mes de noviembre, coincidiendo con el proceso de sucesión de Cebrián como presidente del grupo de comunicación. La CNMV requirió a Prisa mayor información sobre dichas dimisiones el pasado día 11 de abril; la compañía no ha respondido a tal requerimiento hasta este lunes.

Prisa ha aportado explicaciones a la CNMV en dos folios firmados por Xavier Pujol, secretario general del consejo de administración de la empresa.

Prisa revela ahora que "un accionista" requirió el cese de los consejeros independientes

De acuerdo a las explicaciones enviadas, Ernesto Zedillo, presidente de México entre los años 1994 y 2000, consejero del grupo Prisa entre 2010 y 2017, expresó que en el proceso de sucesión del Presidente Ejecutivo, Juan Luis Cebrián, "en su opinión", se habían producido "serias irregularidades".

Zedillo manifestó que "determinadas circunstancias", habían "impedido el debido ejercicio de sus funciones estatuarias y reglamentarias como consejero independiente y Presidente del Comité de Gobierno Corporativo", durante el referido proceso de sucesión de Cebrián. El expresidente de México presentó su dimisión como consejero de Prisa el 15 de noviembre de 2017.

También el consejero Glen Moreno comunicó entonces, un día antes, el 14 de noviembre, su decisión de dimitir como consejero de Prisa. Moreno, que presidió el grupo Pearson, dueño de Financial Times, presentó su dimisión al considerar que "determinados acontecimientos" sucedidos en el grupo estaban lejos "de los estándares que esperaba para una empresa cotizada moderna europea". En sus "propias palabras", dichos acontecimientos, imposibilitaban "su continuidad en el Consejo".

Ceses forzados por un accionista

Cebrián anunció en la junta de accionistas celebrada por Prisa el 15 de noviembre su propuesta de que el entonces vicepresidente, Manuel Polanco, le sucediera como presidente del grupo, con efectos desde el 1 de enero de 2018. "Y me voy, me voy, me voy, pero me quedo, pero me voy (...)", manifestó Cebrián en su discurso ante los accionistas, "parafraseando al poeta (...)". Aludía así al hecho de que, a pesar de dejar de ser presidente del grupo, permanecería en la presidencia de El País y en la de una nueva Fundación vinculada a Prisa.

Durante esos días de noviembre se produjo una renovación total del consejo de Prisa. No sólo dimitieron Zedillo y Moreno, sino que los consejeros independientes Alfonso Ruiz de Assín, Alain Minc, Elena Pisonero y José Luis Leal, además de Gregorio Marañón, consejero externo, fueron cesados el 15 de noviembre.

Las circunstancias en las que se produjeron los ceses de estos consejeros tampoco fueron explicadas por Prisa en su informe de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio pasado. La compañía defiende que no lo hizo por "no existir ningún apartado específico en el que se requiera tal información". Añade en sus explicaciones a la CNMV que los ceses no fueron reportados porque "es fácilmente interpretable" que "únicamente se requiere información sobre las dimisiones presentadas voluntariamente por los consejeros y no sobre los ceses forzosos de los mismos". Prisa añade que la junta fue retransmitida por streaming y que toda la documentación está publicada en su web.

A pesar de sostener que no tenía obligación de comunicar con mayor amplitud los ceses de estos consejeros, la compañía, instada a ello por la CNMV, revela ahora que "un accionista de la compañía propuso, como puntos fuera del orden del día" los ceses de dichos miembros del consejo de administración. Prisa no precisa qué accionista requirió tal medida.

El grupo nombró entonces como nuevos consejeros "independientes" a Javier Monzón, expresidente de Indra y consejero de Santander España; Javier de Jaime, presidente de la sociedad de capital riesgo CVC en España; Sonia Dulá, vicepresidenta de Bank of America Merrill Lynch; y Javier Gómez Navarro, exministro de Comercio, accionista fundacional de El País.

En la actualidad, de acuerdo a los registros de la CNMV, entre los principales accionistas de Prisa se encuentran los fondos Amber, Oviedo Holdings, Adar Capital; el catarí Al Thanis; el banco HSBC; Telefónica; la sociedad de los Polanco Rucandio; Santander, y el mexicano Carlos Fernández González.