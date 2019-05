Los economistas advierten del impacto de los aranceles a México en BBVA, Santander, Mapfre o Gamesa

El Consejo General de Economistas (CGE) ha presentado este viernes su Observatorio Financiero del mes de mayo, en el que ha pronosticado que la economía española crecerá en 2019 un 2,1% debido a los riesgos que proceden del exterior, como los aranceles que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México que afectarán negativamente a compañías españolas con importante presencia en el país centroamericano como BBVA, Santander, Mapfre o Gamesa.

"Los aranceles a México son un tiro en el pie tanto para la economía americana como para la mexicana, que afectarán también a España porque el primer banco de México es BBVA, el tercero es el Santander, Mapfre es la primera aseguradora y lo mismo pasa con Gamesa", ha advertido Salustiano Velo, coordinador del Observatorio durante la presentación ante la prensa. Esos valores están sufriendo caídas en bolsa durante esta mañana a raíz del anuncio de Trump.

El presidente estadounidense ha vuelto a utilizar Twitter para anunciar aranceles del 5% a todos los productos procedentes de México, que entrarán en vigor el próximo 10 de junio y estarán vigentes hasta que finalice el flujo de migración irregular.

"El arancel aumentará gradualmente hasta que se remedie el problema de la inmigración ilegal, momento en el que los aranceles serán eliminados", dijo Trump.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..