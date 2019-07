¿Cómo perciben los inversores la situación económica global actual? ¿Y la actuación de los bancos centrales en la Unión Europea y en Estados Unidos? La revolución tecnológica, las políticas de medioambiente, ¿son una amenaza o una oportunidad?

Sobre estas cuestiones debatieron y dieron sus opiniones expertos del mercado y de la banca de inversión en una jornada organizada recientemente por Vozpópulie Ibercaja, celebrada en la sede de la CEOE en Madrid bajo el título Mercados y gestión: ¿Hay valor más allá de los bancos centrales?. La apertura del acto corrió a cargo de Miguel Pareja, responsable de Banca Personal y Banca Privada de la dirección territorial de Madrid y Noroeste de Ibercaja Banco.

"Hay desaceleración, pero no recesión", dijo Raquel Blázquez, jefe de Gestión de Inversiones de Banca Privada de Ibercaja Banco. En opinión de Blázquez, la actual situación económica se diferencia de otras etapas anteriores en que esta desaceleración coincide con una "ausencia de presiones inflacionistas". "Es el gran cambio de los mercados en 2019", indicó. "Vivimos una situación de mercado dulce, pero no exenta de incertidumbres por los conflictos geopolíticos (guerra comercial, brexit...)", señaló, y añadió que en su equipo consideran ahora "poco atractiva la deuda soberana" y buscan diversificar en renta fija.

"No vemos una recesión, la situación no es tan mala como a veces se lee", declaró Jaime Gea, Relationship Manager de Invesco. "Hay síntomas de desaceleración, y en Europa la parte más afectada ha sido la manufacturera, mientras en el sector servicios está fuerte", apuntó.

Pablo Moreno Ortega, Client Relationship Manager Iberia & Chile de Robeco, introdujo en el debate el desarrollo de las nuevas tecnologías y las políticas de lucha contra el cambio climático. "Hay modelos de negocio que se han quedado anclados, y otros en crecimiento que generan oportunidades y amenazas", advirtió. "Lo importante es identificar las tendencias de crecimiento, los ganadores y las etapas ideales para invertir", subrayó. "Internet ha cambiado los modelos de negocio, las barreras de entrada se han reducido, se han democratizado muchos negocios, las empresas tienen ahora una duración más limitada".

Raquel Blázquez también aludió al factor demográfico. "En 2030 la clase media se habrá incrementado en más de 1.000 millones de personas, cada segundo sale una persona de la pobreza, y eso supone un gran potencial de consumo", destacó. "Vemos que en países emergentes se está produciendo una salida del entorno rural al urbano, que la nueva clase media demanda productos de consumo básico y también aspiracional (como bolsos, relojes, complementos...) y tecnología", dijo la Jefe de Gestión de Inversiones de Banca Privada de Ibercaja Banco.

"Ser proteccionista en un mundo en avance tecnológico es un paso atrás", opinó Jaime Gea. "La transformación digital genera un entorno propicio para la gestión activa, para que los gestores capten tendencias y distingan entre ganadores y perdedores".

Raquel Blázquez mostró una mayor disposición para, en Europa, invertir en "consumo y farma", y también en automóvil. "Es un sector en plena transformación, en el que tiene que haber consolidación", afirmó. Pablo Moreno apuntó también oportunidades en la industria de los servicios bancarios digitalizados: "Es un reto para el sector financiero tradicional y abre nuevas oportunidades de negocio", manifestó.

Pensiones, bancos centrales y la MMT

Elisa Rincón, Directora General de Inverco, trató en su exposición sobre el impacto en los mercados de la la Directiva MiFID II, las pensiones y el envejecimiento de la población, y las finanzas sostenibles. Rincón indicó que todavía "es pronto" para valorar el efecto de la nueva norma que armoniza la regulación sobre los mercados de valores. "Se puede decir que trata de suprimir conflictos de interés, incentivando la transparencia; mejora la calidad del servicio ligado a la política de incentivos", dijo.

Sobre el envejecimiento de la población y las pensiones, la directiva de Inverco subrayó que la "lectura macro de las pensiones genera desafección por las grandes cifras", y advirtió que se trata de "un problema importante que lo primero que hay que hacer para abordarlo es aumentar la transparencia". Incrementar las pensiones, subrayó, "va en contra de las generaciones posteriores". Rincón señaló que ahora, en procesos de gestión de riesgos, "hay que incorporar el impacto de las inversiones en el medioambiente".

Aleix Olegario, Director de Mercer Investments, se refirió durante su exposición al papel de los bancos centrales. "La crisis de 2008 limitó la capacidad de los bancos de dar créditos y fueron sustituidos por los bancos centrales", afirmó. En Mercer, añadió, se percibe "una japonización de la economía europea" lo que provocará una mayor necesidad de "dinamismo, gestión activa, los valores tradicionales tienen que incorporar otras fuentes de rentabilidad".

Juan Laborda, Doctor en Economía, ex economista jefe de Barclays y ex gestor en BBVA & Partners, Abante, defendió las tesis de la Modern Monetary Theory (MMT). "En España no se informa sobre la MMT, se manipula, se oculta de forma inconsciente", aseguró.

Laborda sostuvo que existe una "desaceleración global, sobretodo en Europa", pero destacó que el comportamiento de la economía española es mejor que la europea por, entre otras razones, "la relajación presupuestaria", "el comportamiento de los bancos centrales", y "la subida de salarios".