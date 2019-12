Mercadona capta a uno de cada tres clientes de su comida para llevar de Burger King y Telepizza

Mercadona ha entrado de lleno en el negocio de la restauración. Y, en pocos meses, los datos ya muestran que la cadena valenciana hace daño a los gigantes de este sector. Las cifras que maneja la consultora especializada Kantar WorldPanel apuntan que la enseña de Juan Roigha aumentado un 67% su negocio en este canal y es el gran responsable de que el sector dinámico (hipermercados, supermercados y discounts) robe un 36,5% del consumo de alimentación fuera del hogar a Burger King, Telepizza, McDonald's o Ribs.

Es decir, según los datos de la consultora, uno de cada tres clientes que gana Mercadona con su negocio de comida para llevar se los arrebata a la hostelería organizada. Una transacción que se puede entender también, como matiza Kantar, porque el almuerzo es la comida donde más se busca este tipo de oferta en los supermercados, con los platos de carne y pizzas como menús preferidos.

La comida lista para consumir ha experimentado muchos cambios y, en los últimos años, han irrumpido con fuerza en las principales cadenas de supermercados, alcanzando un crecimiento del 10% en el consumo fuera del hogar en el tercer trimestre del año. El canal dinámico para el consumo fuera del hogar ya representa el 3% de la facturación total del canal, según los últimos datos de Kantar. Mercadona ha sido la última cadena en sumarse a este negocio y, dado el peso de su enseña, lidera este crecimiento con el 67% del volumen del ‘Listo para comer’. Junto con Auchan, Carrefour, DIA y Bon Preu, entre otros, ha ido transformando sus establecimientos incluyendo opciones ya cocinadas, tanto para llevar, como para comer en el propio supermercado.

"En un entorno en el que la demanda de alimentos y bebidas no crece, la única forma que tiene el canal de seguir creciendo en volumen es conseguir ocasiones de consumo tradicionalmente gestionadas por otros", señala Cristina Puchol, Out of Home Director en Kantar.

Burger King, el más 'robado'

Este aumento en el consumo de comida inmediata en 'hipers' y 'supers' ha afectado directamente a los grandes de la restauración. De esta forma, casi cuatro de cada diez ocasiones que gana el ‘Listo para comer’ del supermercado se conquista a bares y restaurantes, principalmente de restauración organizada (las cadenas) como Burger King, Telepizza, McDonald’s o Ribs, y menos a los restaurantes más tradicionales.

Según las estimaciones de Kantar, sólo Burger King es el principal 'perdedor' de las acciones de compra que pierden la restauración organizada en favor del gran consumo. En concreto, la cadena de hamburguesas cede un 10%. Telepizza destaca en el segundo lugar con un 3,4%, McDonald's con 1,9% y Ribs cierra este 'Top 4' con un 1,4% de los clientes que entregan los grandes de la hostelería a los 'supers'.

Contraataque

Mientras Mercadona va quitando parte del pastel a Burger King y Telepizza, estas cadenas de restauración están realizando un contraataque. Kantar WorldPanel explica que cambios en los hábitos alimenticios de los consumidores también han traído oportunidades para los restaurantes, que se han hecho un hueco en las comidas y cenas que se preparan en casa; un territorio, hasta el momento, prácticamente exclusivo de los supermercados.

Los restaurantes le están ganando territorio a los 'supers' dentro de la casa. La comida a domicilio es la responsable del crecimiento de la restauración en los hogares, ya que a través de plataformas como Just Eat, Uber Eats, Glovo o Deliveroo ha logrado posicionarse como alternativa a cocinar en casa, y no como sustituto del restaurante, y ya alcanza los casi tres millones de compradores en lo que va de año."Las fronteras se difuminan aún más y se afianzan nuevos modelos de negocio. Los próximos meses serán interesantes para el sector de los alimentos y las bebidas, y aquellos que mejor entiendan qué busca el consumidor en cada ocasión tendrán mayores probabilidades de ganar" concluye la experta de Kantar, Cristina Puchol.