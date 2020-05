Meliá se enfoca en gestionar hoteles ajenos: sólo el 11% serán de su propiedad en 2023

Apenas el 11% de los hoteles de Meliá serán de su propiedad en tres años. El grupo hotelero español ha centrado su estrategia en crecer en aquellos destinos en los que aún no tiene tanta presencia, como EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y Asia-Pacífico, a través de la administración de activos ajenos. De los 58 proyectos firmados y pendientes de apertura entre 2020 y 2023, el 78% son bajo este régimen de gestión, el 11% con franquicia y otro 11% en alquiler; pero ninguno incluye la adquisición del activo.

Según se desprende de sus últimas cuentas, relativas al primer trimestre de este año, la compañía ya opera un 40% de los hoteles de su cartera con este modelo de gestión, una cifra que irá creciendo con las nuevas incorporaciones. Por contra, el 13% de los hoteles en propiedad se irá desvaneciendo. La estrategia de la compañía también pasa por alquilar los activos(aproximadamente, un 30% de la cartera) o aportar su marca a otros hoteles (franquicia), un régimen con el que abrirá seis hoteles en los próximos años.

Al ser preguntado por las oportunidades de inversión que dejará la crisis del coronavirus, el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, comentaba hace unas semanas en una entrevista con Vozpópuli que "las empresas saneadas, ágiles y que sepan anticiparse y evolucionar para ser competitivas en un mercado que habrá cambiado mucho tras esta crisis, encontrarán seguro oportunidades para crecer a través de fórmulas de gestión o franquicia".

Escarrer, en la citada entrevista, destacaba que Meliá cuenta "con la importante ventaja competitiva de haber realizado una inversión en transformación digital muy importante, que resultará esencial para competir en el complejo escenario resultante de la crisis actual". En el primer trimestre del año, con el golpe de la pandemia en el turismo, Meliá registró unas pérdidas de 79,7 millones de euros, frente a los beneficios de 11,5 millones de un año antes.

La compañía reconoce que el impacto de la covid-19 sobre su actividad será "relevante" y estima que abril y mayo pueden ser "los meses más complejos del año" en lo que a ingresos se refiere. No obstante, asegura tener una "sólida posición financiera", ya que disponía de más de 220 millones en liquidez a finales de marzo y líneas de crédito no dispuestas por valor de 230 millones de euros. En lo que a su expansión se refiere, no ha realizado modificaciones significativas para los próximos años, aunque sí ha retrasado algunas aperturas previstas para este año, según consta en las citadas cuentas.