Mediaset copia a Netflix y permite compartir su app para ver fútbol entre varios usuarios

Mediaset tiene un as en la manga para incentivar la contratación del fútbol, tras adquirir los derechos más interesantes del deporte rey (LaLiga Santander, LaLiga SmartBank, la Champions League y la UEFA).

La compañía audiovisual ofrece la posibilidad de disfrutar de todas estas competiciones hasta en dos dispositivos de forma simultánea desde su aplicación Mitele. Su precio es de 30 euros durante tres meses, transcurridos los cuales pasará a costar 35 euros.

La compañía audiovisual permite, como en el caso de Netflix, que dos usuarios por separado paguen la cuenta para disfrutarla de forma individual, cada uno por su lado. Otros servicios, como por ejemplo Spotify, habilitan hasta cinco reproducciones simultáneas -plan Familiar- pero con la cortapisa de que están circunscritos a un único hogar. Con esto pretenden desincentivar que varios usuarios paguen la misma cuenta, caso permitido por Mitele. Una jugada con la que Mediaset pretende competir mejor contra Telefónica, Orange y Jazztel, compañías que también poseen los derechos del fútbol -Vodafone declinó pujar por los derechos-.

Los usuarios pueden 'partir' los paquetes. Es decir, pueden contratar por separado las competiciones españolas (LaLiga Santander y LaLiga SmartBank) o las competiciones europeas (Champions League y UEFA), a un coste de 19,99 y 16,99 euros respectivamente

Tal y como reconocen fuentes jurídicas a este diario tras leer detenidamente las condiciones del servicio, Mediaset en ningún caso impide abonar una cuenta entre varias personas. Esto permite a los interesados ponerse de acuerdo y pagar el servicio a medias. Una posibilidad a la que se pueden sumar tantos usuarios como lo deseen, si bien a partir de dos reproducciones activadas, el servicio no funcionará en el tercer dispositivo que tratase de activar un contenido.

Un calco de Netflix

Es una estrategia calcada a la de Netflix. No es noticia que muchas cuentas del servicio de contenidos norteamericano son compartidas entre cinco o más personas, que se responsabilizan de pagar cada cuenta de forma proporcional -Bizum, transferencias bancarias, efectivo...- Puede parecer algo peregrino, ya que no se garantiza la reproducción para todos los usuarios en el caso de que haya más 'abonados' que el número de dispositivos simultáneos en streaming habilitados por el servicio, pero en Internet hay infinidad de foros en el que usuarios se ponen de acuerdo para abaratar el coste de las suscripciones compartiendo, a riesgo de no poder disfrutar del mismo en determinados momentos.

Las dos reproducciones simultáneas se muestran a calidad HD y SD (nunca de forma simultánea en HD). El servicio está disponibles para cualquier dispositivo móvil iOS o Android y en ordenadores con Chrome, Mozilla y Edge. Próximamente lo estará para Android TV, Apple TV, distintas marcas de televisores inteligentes, Chromecast, Fire TV Stick y PlayStation 4.