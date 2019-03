El 'Hollywood' de los niños está en Youtube y habla español

En 2006 Roberto Pumar comenzó a detectar un movimiento que hoy es legión. Las redes sociales comenzaban a hospedar cada vez a más personas. Sobre todo a las nuevas generaciones, con una adopción tecnológica más rápida que los mayores.

Pumar se dio cuenta de que los usuarios de este tipo de plataformas oteaba el horizonte en busca de videoclips, de canciones de diferentes artistas. Y fue precisamente ahí donde vieron una debilidad que ellos convirtieron en fortaleza. No había vídeos para niños. Había que crearlos. Hoy es CEO de El Reino Infantil, el canal de Youtubemás visto en castellano, con 20.000 millones de visitas

"Decidimos experimentar, uniendo 2 cosas sencillas que a los niños les gusta: las canciones con los dibujitos animados. Allí comenzó un éxito que fuimos moldeando y modificando día a día, entendiendo que la interactividad que nos ofrecía los comentarios en los vídeos publicados nos hacía ser más precisos y exitosos en nuestro próximo lanzamiento. El me gusta o no me gusta, nos guiaba, ellos nos decían queteníamos que hacer.

Quizás los que tenemos más miedo y un desafío más grandes somos los adultos que nacimos en un mundo analógico y nos lo cambiaron por uno digital" Roberto Pumar, CEO de El Mundo Infantil

Cada proyecto, cada creación, cuenta con animadores, directores, músicos, cantantes, dibujantes, técnicos y muchas personas más...

"Primero identificamos dónde se necesita una canción nueva. Una vez detectada la necesidad, convocamos a compositores y les contamos nuestra idea. Esta serie está dirigida a los más pequeños y es importante utilizar coreografías para estimular la parte psicomotriz y cognitiva, el baile, la pérdida de la inhibición... Utilizamos todo eso para crear los vídeos. Las maestras utilizan mucho nuestros repertorios para programar actividades porque se dan cuenta que la mayoría las conoce y la enseñanza se hace más sencilla", asegura Pumar.

10 millones de facturación

La audiencia de este canal repite continuamente algunos de los 'hits' elaborados por sus desarrolladores, pero también demandan nuevas creaciones casi a diario.

Cada semana se suben a Youtube tres vídeos nuevos, cuyo tiempo de elaboración no es fijo. La horquilla abarca desde los 15 días hasta los tres meses. La complejidad de las escenas o la cantidad de personajes está detrás de esta temporalidad.

“'El medio Peso', por ejemplo, tardó muchísimo en grabarse, más de tres meses. Gastamos mucho en la producción pero los niños nos lo recompensaron con 153 millones de vistas en tan sólo nueve meses", explica Pumar.

Los creadores de vídeos suben 400 horas de contenidos por minuto a Youtube

La compañía ha facturado 10 millones de euros en el último ejercicio y espera conseguir incrementar exponencialmente esta cantidad. Los niños son quienes deciden en qué se gastarán el dinero sus padres, y éste es un negocio que no se puede dejar pasar.

"Esperamos un crecimiento exponencial cuando empecemos a firmar las licencias de Juguetes y otros acuerdos en los países más desarrollados. Por ahora invertimos casi el total de los 10 millones que facturamos en la propia empresa porque las empresas multinacionales son muy agresivas y para mantener el lugar de privilegio en el que nos han puesto nuestros fans tenemos que apostar de igual a igual, sabiendo que empresas como Disney facturan 55.000 millones de dólares al año y que juegan en una liga muy superior" declara Pumar.

España

A nuestro país llegaron en 2011 de la mano de Youtube y esperan que nuestro país sea ahora la punta de lanza en la que conquistar a la población hispanohablante diseminada por el viejo continente.

"España es un país muy importante para nosotros porque a través de los empresas locales y los retails que venden vía e-commerce esperamos penetrar en toda Europa, donde hay miles de hispanohablantes por todos los países esperando comprar productos de sus ídolos que ven por Internet pero al que aún no pueden acceder. En España sólo en el canal de El Reino Infantil tenemos un millón de visitas diarias. Somos el canal número uno del mundo infantil en español y desde que nació Youtube el undécimo más visto de todos los canales del mundo con 20.000 millones de vistas", asegura.

¿Paga bien Youtube?

"Sí. Hay que entender que los creadores de contenidos subimos 400 horas de vídeo por minuto a Youtube y Google debe vender publicidad en todo el mundo para pagarnos una parte a cada uno de todos nosotros. Por supuesto que el dinero recaudado no satisface a todos y cada creador debe buscar otros medios de ingreso para complementar lo pagado por Youtube si la producción que realizas es muy cara por ejemplo, como la que hacemos nosotros", matiza.

En cuanto al futuro del entretenimiento infantil, Pumar tiene claro que no hay nada claro. También explica su visión sobre cómo se debe tratar el uso de redes sociales por parte de los más pequeños.

"Nadie sabe por dónde pasa el futuro. Hay miles de empresas creando distintas cosas en el mundo para captar nuestro tiempo de atención y esparcimiento. Antes teníamos cinco canales de televisión y la novedad pasaba por ahí, hoy un niño tiene infinitos contenidos en Internet para satisfacer y encontrar sus gustos. Debemos enseñarles a manejarse en este entorno. Poner límites al tiempo en las redes, ver que miran, hay cosas interesantísimas pero los debemos educar para que le saquen el jugo a una herramienta tan increíble y completa. Quizás los que tenemos más miedo y un desafío más grandes somos los adultos que nacimos en un mundo analógico y nos lo cambiaron por uno digital", concluye.