MásMóvil ya vale más que varias compañías del Ibex 35

MásMóvil no para. La compañía sabía lo que se hacía cuando escogió 'Don't stop me now' de Queen para amenizar su salida a Bolsa. Desde entonces, los títulos de la teleco sólo han hecho subir, subir y subir. La empresa entró a luchar con las más grandes de España buscando afianzar los 62 euros por acción y ahora se ha aferrado en el nivel de los 100 euros por título y sin ningún tipo de esfuerzo.

Su capitalización bursátil ya está por encima de empresas como Técnicas Reunidas o Indra y juega en la misma línea que otras como DIA, Viscofan y Meliá.

No teniendo suficiente, los analistas de Bankinter no descartan que termine alcanzando los 120 euros por acción, ya que no se verá ninguna señal de debilidad mientras se mantenga por encima de los 92,5 euros.

Hasta su llegada, Euskaltel era la segunda teleco española por capitalización bursátil, pero el trono le duró muy poco. En la segunda quincena de julio de 2017, MásMóvil superó por primera vez a su rival, en el entorno de los 1.350 millones de euros.

MásMóvil fue el valor que más subió de toda la Bolsa en el año. En concreto, se revalorizó un 230% a cierre de 2017 y con varios fondos europeos tomando posiciones en la compañía.

El analista de XTB, Francisco Sánchez-Matamoros, explicó a Vozpópuli que ahora los inversores muestran "un gran interés en este tipo de empresas pequeñas de telecomunicaciones y big data" y que la tendencia para 2018 sería igual de alcista.

"Todo hace pensar que seguirá su crecimiento, aunque sufra algún periodo de ajuste", destacó el analista, que agregó que la senda que ha seguido hasta ahora y el futuro que se prevé para las acciones de MásMóvil hace que sea una empresa "muy interesante para que una compañía mayor se interese en comprarla a corto o largo plazo".