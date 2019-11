MásMóvil ficha al cofundador de Self Bank para dirigir su banca digital

Casi en paralelo a la presentación en sociedad de Orange Bank, la filial bancaria del operador francés, MásMóvilha renovado la cúpula directiva de su área de servicios financieros, tal y como ha podido saber Vozpópuli. Aunque en su caso no cuenta con una licencia para operar como banco, su alianza con Cetelem España, filial de BNP Paribas Personali Finance, le ha permitido hacerse con una autorización del Banco de España para desarrollar un establecimiento financiero de crédito y constituirse como entidad de pagos.

Las riendas de este caballo al que MásMóvil se subió hace ya más de dos años las llevará desde ahora Alberto Navarro, cofundador y ya ex director general del banco digital Self Bank. Navarro cuenta con el beneplácito de Meinrad Spenger, el directivo de origen austriaco, máximo responsable de MásMóvil, que ha llevado a la compañía a cotizar en Bolsa y competir con los otros tres grandes operadores de telecomunicaciones (Movistar, Orange y Vodafone).

Navarro ha pasado casi 20 años en Self Bank, proyecto que fundó, entre otros, junto a Ramón Blanco. Su fichaje por MásMóvil se produce meses después de que el banco digital fuese vendido al fondo de capital riesgo Warg Pincus, quien llevaba tiempo con el colmillo afilado en busca de una entidad financiera de corte digital en España, como ha sido el caso de Self Bank.

Yoigo ofrece, a través de una tarjeta de crédito, el aplazamiento de las compras durante tres meses con una comisión del 2%, o del 3% si el pago se alarga a entre seis y 12 meses

No ha sido una aventura emprendida en solitario por Warg Pincus. El fondo adquirió Self Bank junto a Javier Marín, ex consejero delegado del Banco Santander, comprándoselo a Société Générale, hasta entonces su único accionista a través de su filial Boursorama.

Alberto Navarro también formó parte de la plantilla del banco holandés ABN Amro durante cinco años, de 1995 a 1999, si bien sus atribuciones eran bien distintas. En aquel momento se dedicaba al desarrollo informático de soluciones financieras en función de las necesidades del cliente.

Navarro sustituirá a Francisco Gracia, el hombre que se ha responsabilizado hasta la fecha del área de servicios financieros de MásMóvil. Las próximas semanas el propio Gracia trabajará codo con codo con el la nueva dirección de servicios financieros, para ponerla al corriente de todo lo referente a este relativamente nuevo negocio de la compañía.

Los servicios financieros de Yoigo

Francisco García ha sido el responsable de arrancar de cero el proyecto de banca digital del operador amarillo, con el cargo de General Manager Digital Banking. Ha ejercido en el puesto durante dos años, tras aterrizar procedente de HSBC. Con anterioridad también desarrolló su labor profesional en BBVA.

Yoigo, enseña integrada dentro del Grupo MásMóvil tras su compra por más de 600 millones de euros en el verano de 2016, está centrada principalmente -además de en ofrecer servicios de telecomunicaciones- en los préstamos personales. En octubre del año pasado lanzó una tarjeta de crédito, denominada Yoicard, sin comisiones de emisión ni mantenimiento, orientada al pago de facturas a fin de mes. Además, permite extender los abonos durante tres meses con una comisión del 2%, o del 3% si el pago se alarga a entre seis y 12 meses.