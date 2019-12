Mapfre alerta de un impacto en sus cuentas de hasta 140 millones por los tifones de Japón y los disturbios en Chile

Mapfre estima que los tifones de Japón y los disturbios en Chile provocaran un agujero en sus cuentas de hasta 140 millones de euros. Según explica la aseguradora en un comunicado a la CNMV, este impacto golpeará principalmente su negocio de reaseguro.

"Los recientes tifones Faxai y Hagibis ocurridos en Japón en los meses de septiembre y octubre, así como los daños producidos en los recientes disturbios en Chile, supondrán para Mapfre, principalmente vía negocio de reaseguro, un impacto en el resultado atribuible en el ejercicio 2019 de entre 130 y 140 millones de euros, según las estimaciones efectuadas por la compañía con base en las comunicaciones de las entidades aseguradoras cedentes", explica la compañía.

La empresa defiende que estos eventos no tienen un impacto significativo en la posición de solvencia y de fortaleza de capital de Mapfre. Por tal motivo, el Consejo de Administración de Mapfre ha acordado, proponer en su momento a la Junta General de Accionistas mantener el dividendo de 2019 en un importe equivalente al de 2018. La retribución a accionistas no sufrirá modificación, si tendrá impacto el porcentaje del beneficio que dedica a este pago (pay out).

20.000 millones al sector

Los tifones que han sacudido esta temporada la zona del Pacífico asiático han sido particularmente virulentos, aseguran desde Mapfre. Hagibis ha sido considerado el peor tifón registrado en Japón en los últimos 70 años. Más de 100 personas perdieron su vida como consecuencia del siniestro. El coste estimado para el sector asegurador de ambos eventos supera los 20.000 millones de dólares.

El impacto que estima Mapfre de entre 130 y 140 millones se recogerá principalmente en el negocio de reaseguro, y se ha calculado según las estimaciones efectuadas por la compañía en base a las comunicaciones de las entidades aseguradoras cedentes.

El aumento extraordinario de costes tanto de los tifones de Japón como los disturbios de Chile va a provocar una revisión del actual Plan Estratégico 2019-2021. El resultado de este análisis se presentará a la Junta de Accionistas del Grupo el próximo mes de marzo.