Mapfre estudia la adquisición de una participación mayoritaria en Caser

Mapfre ha informado este lunes de que estudia la adquisición de una participación mayoritaria en Caser, después de que el diario Expansión publicara que la aseguradora española ha fichado a BNP Paribas para abordar la compra.

A través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Mapfre informa al regulador de que "en ejecución del acuerdo adoptado por su Comisión Delegada remitió a Caser en fechas pasadas una mera carta de interés en la posible adquisición de una participación mayoritaria de dicha compañía".

Según detalla Mapfre, sólo habrían manifestado su interés y no habrían concretado los términos de la posible compra. "Dicha carta, no solicitada por Caser, no contiene magnitudes económicas de ningún tipo ni referencia al posible precio de la operación", precisa en su comunicado, aunque el citado medio avanza que la participación estaría valorada en 1.000 millones de euros.

Unicaja y Liberbank, accionistas de Caser

El interés de Mapfre por entrar en Caser nació con el proyecto de fusión entre Unicaja y Liberbank y se ha acelerado con la posible oferta pública de adquisición (opa) por parte de Abanca a la segunda entidad financiera, anunciada el pasado viernes.

Unicaja y Liberbank son accionistas de Caser y entre sus opciones para reducir o incluso evitar una necesaria ampliación de capital para su fusión estaba la venta de sus participaciones en la aseguradora, que asciende al 18,75% entre ambas, según publicó el pasado diciembre Expansión.

Ante tal situación, las informaciones apuntan a que habría otras entidades interesadas, como la suiza Helvetia o fondos de capital riesgo, pero los accionistas de Caser no las consideran viables.