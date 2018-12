El Madrid Central de Carmena dispara un 12% el precio de las plazas de garaje

Hace una semana desde que Madrid ha implantado el conocido como Madrid Central, un plan que restringe el acceso de los vehículos más contaminantes al centro de la ciudad. Pero algunos llevan meses haciendo negocio con el cambio de normativa aprobado por el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena.

El precio de la venta de plazas de garaje se ha disparado un 12%, según datos aportados por el portal Fotocasa. El precio para adquirir un hueco bajo techo donde dejar los vehículos privados ha pasado de los 26.960 euros hasta los 30.152 de media de septiembre a octubre, es decir, un mes antes de la aplicación de la medida.

El precio para adquirir una plaza de parking ha pasado de los 26.960 euros hasta los 30.152 de media de septiembre a octubre

Aunque el alquiler, por el contrario, se queda en los mismos 177 euros, en lo que va de año el distrito donde se enmarca Madrid Central es el segundo que más ha subido un 9,7%, por detrás de San Blas, que los incrementó un 10,8%.

Madrid Central busca "garantizar la protección de la salud frente a los efectos de la contaminación atmosférica, que en Madrid superan los niveles de protección marcados por la legislación Europea. También contribuye a la reducción del ruido y a la lucha contra el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero", explican desde el Ayuntamiento de Madrid.

Aparcar en el centro de Madrid

Aparcar en el centro de Madrid será uno de los rompecabezas a partir de ahora. Los coche más contaminantes, los que lleven la etiqueta B y C de la DGT, podrán pasar al centro para aparcar en los distintos parkings, pero podría ser sancionado si se cruza el perímetro de Madrid Central sin entran a un subterráneo y, aún más, si se decide aparcar en la zona SER (azul o verde). En el caso de que no haya sitio en el párking, no podría ser multado y el Ayuntamiento informará de este hecho.

El Ayuntamiento planea colocar pantallas electrónicas en 17 accesos a Madrid Central que irán informando en tiempo real de la disponibilidad de aparcamientos

¿Cómo saber si los parkings tienen plazas libres? El Ayuntamiento planea colocar pantallas electrónicas en 17 accesos a Madrid Central que irán informando en tiempo real de la disponibilidad de aparcamientos. Sin embargo, esas pantallas no estarán instaladas hasta el mes de mayo, ya que están en fase de licitación de los contratos.

El problema surge cuando el Consistorio ya ha avisado de que empezará a multar a los conductores de vehículos privados que se salten la nueva normativa a partir de febrero, tres meses antes de que los usuarios cuenten con la información de las pantallas.