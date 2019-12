La eventual marcha de Luca de Meo a Renault hace saltar las alarmas en los sindicatos de Seat

Luca de Meo es uno de los dirigentes mejor valorados en los últimos años dentro del sector del automóvil fruto de su trabajo al frente de la española Seat. Bajo su mandato durante los últimos cuatro años, desde noviembre de 2015, la marca española ha logrado cada año superar sus propios registros batiendo récords de ventas, de facturación y de beneficios, hasta convertirse junto a Inditex y Repsol en la mayor empresa exportadora de la industria española.

Un trabajo y unos resultados que le han puesto en el punto de mira del sector, en pleno proceso de reestructuración con importantes fusiones en el aire -y las que podrían llegar en un futuro- y que ha llevado al grupo francés Renault a interesarse por Luca de Meo para dirigir el futuro de la marca francesa con un proyecto que llevaría además al todavía presidente de Seat a situarse a corto plazo como sucesor de Carlos Ghosn como máximo dirigente de la Alianza Nissan-Renault. Supondría, de paso, el retorno de Luca de Meo a la que fuera su casa en sus inicios, ya que hace ahora 25 años comenzaba en la marca francesa una fulgurante carrera que le ha llevado a convertir a Seat en una de las marcas más rentables del grupo alemán Volkswagen.

Los rumores sobre su posible cambio de rumbo hacia la francesa Renaultpreocupa entre los trabajadores de la planta de Martorell (Barcelona), cuyo presidente del comité de empresa, Matías Carnero, se muestra rotundo cuando se le pregunta por la eventual marcha del actual presidente de Seat, Luca de Meo. "Sería muy negativo. Se trata de alguien que ha llevado a la compañía a lo más alto en imagen, en prestigio y en excelencia", afirma.

En declaraciones a Efe, Carnero ha expresado su esperanza de que De Meo continúe presidiendo la filial española del grupo Volkswagen algún tiempo más, aunque no se atreve a hacer vaticinios sobre si el directivo italiano aceptará o no la oferta que le habría hecho Renault. "Hace unos días me dijo que quería acabar el proyecto que ha empezado en Seat", ha apuntado, tras recordar que el directivo tiene contrato para presidir la marca española hasta el 2024.

En el caso de que De Meo decida dar el paso y abandonar Seat y el grupo Volkswagen, el presidente del comité de empresa tiene una petición: "El próximo presidente debe tener un corte comercial como el suyo, y no un perfil más financiero o de producción, porque acaban pensando solo en la productividad".

Además de presidir Seat, De Meo fue nombrado en julio de 2018 presidente del consejo de Volkswagen Group España Distribución, la compañía distribuidora de las marcas Volkswagen, Audi, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales en España, y pasó a ser también el máximo representante del consorcio alemán en España.