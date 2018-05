Lo que los banqueros no dicen sobre las hipotecas a tipo fijo

Probablemente estemos ante uno de los momentos más difíciles para elegir tipo de hipoteca. Los tipos están en mínimos históricos. Algo que invita a contratar un tipo variable. Pero los españoles tenemos muy recientes las lecciones de la crisis, y sabemos que las cosas pueden venir mal dadas tanto por el lado del empleo como del euribor (llegó al 5% en 2008).

Ante este escenario, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, dio el pasado viernes una clave. Recordó que las hipotecas a tipo variable no dejan de ser una apuesta sobre algo que nadie sabe cómo evolucionará, el euribor. Por ello, recomienda estos productos sólo a aquellos clientes que puedan soportar con holgura un escenario extremo (tipos muy altos), al resto les aconseja un crédito a tipo fijo. Y lo hace "a título personal, es lo que les digo a familiares y amigos que me preguntan".

Esta recomendación parece sincera y coincide con la que otros banqueros realizan lejos de los micrófonos. Pero tienen un truco, y es que ningún banquero hablaría de las hipotecas a tipo fijo (ni 'on' ni 'off the record') si no fuera porque nunca han interesado tanto a sus entidades como ahora.

El fantasma japonés

El nivel del euribor (-0,189%) hace que los bancos necesiten como agua de mayo nuevos créditos más caros. Aunque les penalice a medio plazo. Y por ello llegaron a ofrecer hipotecas a tipo fijo al 2%, un nivel nunca visto y al que algunos banqueros contrataron la suya. Desde entonces han subido y la media (TAE) está en el 3%.

Pero lejos del efecto balsámico, lo que realmente preocupa a las entidades es que el euribor siga el modelo japonés y siga en niveles bajos durante décadas. En la potencia asiática los tipos tocaron mínimos en 1995 y desde entonces no han superado el 1%.

El BCE todavía no ha dado ningún tipo de muestra de querer subir los tipos de interés

Como dice Gortázar es imposible saber cuándo subirán los tipos y hasta qué nivel. Pero también lo es que el BCE no da todavía ningún tipo de signo de querer subir la tasa y que las previsiones de los bancos no son muy halagüeñas al respecto.

¿Qué hacer en este escenario? Las pistas invitan a jugársela con una hipoteca a tipo variable, dependiendo eso sí del plazo (cuanto más largo mejor a tipo fijo). Pero la cabeza invita a lo contrario, ya que no olvidemos que lo que está en juego no es sólo unos euros más o menos de cuota, sino el propio techo donde vivimos.

Actualmente un 36% de las hipotecas se contratan a tipo fijo, según datos de febrero del INE. Un nivel muy cercano a máximos históricos. El tiempo y la lotería del euribor darán la razón a estos nuevos hipotecados o a los del tipo variable.