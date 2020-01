Llega a España el primer audífono que usa inteligencia artificial para traducir lo que escuchas

El sector sanitario no hace más que encontrar aplicaciones nuevas a la tecnología de inteligencia artificial. Esta vez le toca al mundo de los audífonos. Hace apenas una semanas, acaba de llegar a España el primer audífono del mundo que incorpora esta tecnología de la mano de una empresa alicantina, Multiacústica.

Lo que diferencia a este audífono de los demás es que es el primero en ofrecer traducción instantánea a 27 idiomas, gracias a la incorporación de un algoritmo. "Además, es el único que tiene detección y alertas de caída. El dispositivo tiene sensores que pueden detectar si la persona que lleva el audífono se cae, por lo que en el momento en que esto ocurre puede incluso enviar un mensaje de alerta a una serie de contactos seleccionados", explica a Vozpópuli Miguel Gimeno, Gerente de Multiacústica.

El producto en cuestión se llama Starkey Livio AI y ha sido seleccionado por la revista Time como uno de los mejores inventos del 2019. El fabricante es una compañía estadounidense, Starkey Hearing Tecnologies, que ha firmado un acuerdo con Multiacústica para que pueda distribuirlo en España.

El audífono no sólo traduce, sino que es una suerte de asistente virtual para aquellos que tengas problemas de audición. Se puede escuchar música en stream, recibir llamadas teléfonicas y hacer un seguimiento de la cantidad de pasos que das al día, entre otras funciones. Como tener un 'Alexa' detrás de la oreja que puedes conectar con tu teléfono móvil. "Este sistema proporciona seguridad y tranquilidad a los cuidadores y ayuda a los pacientes a mantener su independencia", señala Gimeno.

120 millones de personas con problemas auditivos

Se estima que cerca de 120 millones de personas en todo el mundo sufren algún tipo de problema auditivo. En nuestro país, que va camino de convertirse en la nación con mayor esperanza de vida por delante de Japón, el número de personas que necesitan asistencia auditiva por patologías relacionadas con la edad no hace más que aumentar.

"Hay que tener en cuenta que la mayoría de los dispositivos que realizan el seguimiento de la salud utilizan la muñeca, pero el oído brinda información mucho más exacta, de hecho, es el lugar ideal para tener un seguimiento confiable, y Starkey Livio AI es el primer dispositivo en aprovechar esta ventaja", apunta Gimeno.

No obstante, a pesar de la cantidad de ventajas que ofrece este dispositivo, que ha logrado ventas récord en Estados Unidos, no está al alcance de todos los bolsillos. En Estados Unidos su precio oscila entre los 3.000 y 4.000 dólares. Desde Multiacústica no han propocionado datos de su coste en nuestro país.

"Nuestro objetivo es ayudar a todos los usuarios que sufren una pérdida de audición y proponerles la solución más profesional posible tanto a nivel técnico como humano. Intentamos entender cómo la pérdida auditiva impacta en la vida de las personas para poder ofrecerles las mejores tecnologías que les faciliten su día a día", apunta Gimeno. Aunque no han dado datos de sus previsiones de ventas en España, lo que está claro es que el mercado de los dispositivos de audición está en alza.

Según datos del último estudio llevado a cabo por la Plataforma Audiológica GEA, se estima que cerca del 50% de las personas mayores de 50 años tienen algún tipo de deficiencia auditiva. Es por ello que durante 2019 se vendieron un total de 204.080 dispositivos de este tipo, acumulando varios años de crecimiento. A nivel mundial, se estima que el mercado está valorado en más de 7.400 millones de dólares.