Lar dice no tener información sobre una OPA y la CNMV mantiene su cotización

Lar España dice no tener constancia de que se esté preparando una oferta de adquisición sobre la inmobiliaria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores mantiene la cotización de la empresa a pesar de la fuerte subida que el valor ha experimentado esta mañana en Bolsa.

El valor en Bolsa de la Socimi Lar España subía más de un 10% a las 11.30 horas del lunes tras publicarse que el fondo sudafricano Vukile estudia tomar una participación a través de una OPA.

Vukile es el primer accionista de la inmobiliaria española Castellana Properties y, según ha informado el diario Expansión, contaría ya con la financiación necesaria para llevar a cabo la operación sobre Lar España, que actualmente tiene un valor de mercado de 683 millones de euros. Según el diario El Confidencial, la adquisición sería financiada por UBS.

Por ahora las empresas no han realizado ninguna comunicación oficial al respecto. De acuerdo a fuentes del mercado, Lar España ha transmitido al regulador del mercado no tener información sobre la posible operación, razón por la cual la CNMV no ha procedido a la suspensión de cotización del valor. Las fuentes consultadas indican también que, en todo caso, Castellana Properties no llevaría a cabo la compra de Lar.

El fondo sudafricano Vukile está presente en España desde el año 2016 y posee el 79,9% de Castellana Properties. La Socimi cuenta con centros comerciales y oficinas en España por un valor cercano a los 1.000 millones de euros.

Pimco, primer accionista de la compañía

Lar España, la primera Socimi en debutar en el mercado continuo, en 2014, tiene 15 activos comerciales repartidos por España valorados en 1.462 millones de euros. El primer accionista de la compañía, presidida por José Luis del Valle, es el fondo estadounidense Pimco, con el 20%, seguido de Grupo Lar, con el 10%.