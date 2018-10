Lanzar satélites o subcontratarlos, el dilema de las telecos con el 5G y el coche autónomo

El coche autónomo comenzará a ser una realidad la década que viene, pero aún se plantean múltiples interrogantes. Cómo funcionarán los seguros, quién decidirá qué hacer con cada vehículo en una situación de riesgo de pérdida de vidas humanas o si será necesaria una licencia de conducir para quienes lo vayan a usar siempre en modo autónomo.

Requiere estar siempre conectado para saber cuál es el trazado de las carreteras, descargar cartografía, conocer por dónde se mueven otros vehículos y un sinfín más de patrones necesarios para su correcto funcionamiento.

La tecnología 5G es culpable de que esto sea cada vez una realidad más palpable. Tiene una latencia -tiempo de respuesta cuando se da una orden- crítica para un servicio tan sensible como el que brindará el coche conectado.

El coche autónomo, de momento, no llegaría hasta el norte de España si no se lleva conectividad, vía fibra, 5G o satelital

Pero es falible. Uno de los problemas está en la imposibilidad de dotar de cobertura a todo el planeta. Como sucede en el caso del 4G, hay lugares de orografía complicada -pueblos situados en valles y montañas- donde no llegará la conexión 5G o, si lo hace, será con mucha menor velocidad.

En la actualidad existen redes satelitales abiertas, caso de GPS o Galileo, con los que nuestros teléfonos nos guían allí donde deseemos acudir. ¿Por qué no utilizarlos?

Galileo no es sudiciente

"Galileo tendrá una precisión de centímetros cuando se vaya desarrollando. Su señal, incluso, puede funcionar en túneles y edificios. Puede llegar donde no llega el 4G o no llegará el 5G. La combinación de satélites y 5G reducirán mucho el riesgo", aseguraba hace unos meses Javier Benedicto, jefe del proyecto Galileo en la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés).

Pero Galileo no es, de momento, lo suficientemente preciso, a pesar de ser la red satelital más moderna -ha sido la última en lanzarse al espacio-. Ninguna red abierta (GPS, Beidou, Glonass...) lo es. El hecho de que se encuentren a 36.000 kilómetros provoca, de nuevo, la fastidiosa latencia que pondría en peligro a coches y conductores.

Los satélites de baja órbita se encuentran a 300 kilómetros de la tierra y son perfectos para complementar el sistema 5G de cara al coche autónomo

"Los satélites están a 36.000 Kms y por eso tienen una latencia 600 milisegundos. Eso no vale para el coche autónomo en el ámbito de la conducción, pero tendrán diferentes misiones, como por ejemplo transmitir mapas de carretera. Hay cosas que no podrán hacer las redes 5G pero sí los satélites. No creo que los operadores vayan tener cobertura 5G en las carreteras secundarias. Para ese tipo de lugares el sistema se puede complementar con satélites LEO (Low Orbit Medium) o satélites de órbita baja. Están a una distancia de unos 300 kilómetros de la tierra y su latencia es mucho menor, comparable al 3G y que puede ayudar mucho a las comunicación del coche autónomo", explica el experto en satélites José Luis Gárate.

Sin coche conectado en los pueblos

Desde los operadores, de momento, hay un silencio generalizado sobre este tema. "Es algo que de momento Orange no está valorando. Para obtener una latencia baja habría que utilizar varios satélites de baja órbita, y habrá que ver cómo evoluciona el coche conectado", explican fuentes del sector.

En cuanto a Vodafone y Telefónica, otras fuentes cercanas a la compañía explican que "habrá que ver si es rentable llevar 5G o fibra a sitios aislados geográficamente. Por otra parte, el satélite, hoy por hoy, es muy caro en coste. En Telefónica, directamente, ni se han planteado aún el tema de los satélites".

Es una situación que ya se da con el 5G o la fibra. En el norte de España miles de pueblos carecen de esta tecnología. El coche autónomo, de momento, no llegaría hasta estas zonas si no se lleva conectividad, vía fibra, 5G o satelital.