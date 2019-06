Kike Sarasola defiende los 'airbnb' ante los hoteleros: "Vamos a ser los últimos de la fila"

Kike Sarasola, el presidente de la cadena de hoteles y apartamentos turísticos Room Mate, ha asegurado este miércoles que "todos los grupos hoteleros tendrán una división de apartamentos turísticos legales" en el futuro, y los grupos hoteleros más punteros del mundo, como la estadounidense Marriott o la española Eurostars, ya han puesto el foco en este nuevo modelo de negocio.

"Fui el primero en darme cuenta de que Airbnb no era un enemigo", ha señalado Sarasola en referencia a la plataforma de alquiler turístico Airbnb. "A mi me encanta copiar cuando alguien hace algo bien, y advertí que por ahí iba el campo, que había un nicho para hacer las cosas legales. Todas mis habitaciones son legales y el cliente lo pide", ha añadido, en referencia a uno de los pilares de su negocio, Be Mate, que ya cuenta con más de 10.000 viviendas turísticas.

En este sentido, y sobre el marco regulatorio que exigen los hoteleros, Sarasola ha pedido colaboración y ayuda al resto de grupos hoteleros españoles. "¿Vamos a ser los últimos de la fila? Hay clientes que no se quieren quedar en un hotel y si en Madrid existen trabas a los apartamentos turísticos legales, se irá a otra ciudad", ha advertido en el ITH Innovation Summit, evento organizado por la patronal hotelera CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos).

Además, el presidente de Room Mate ha reconocido que le da "pereza" que se siga debatiendo sobre la transformación digital cuando otros países ya han incorporado las nuevas tecnologías a sus negocios: "Llevamos tres años así, nos estamos quedando atrás. Tenemos que ser más inteligentes", ha lamentado.

El 'abandono' del turista alemán

El presidente de CEHAT, Juan Molas, ha iniciado el evento con unas perspectivas poco alentadoras para el sector turístico: "Estamos menos preocupados de lo que deberíamos. Llevamos un año con una caída importante de la demanda alemana y un repunte de otros destinos, que se están llevando mucha capacidad aérea", lamentaba en referencia a la caída de los vuelos desde Alemania a Canarias para reforzar la oferta en otros destinos como Turquía.

Molas asegura que "de momento no hay ninguna zona de España que tenga el cartel de completo para los meses de verano a día de hoy", un hecho que Sarasola ha querido suavizar: "Estamos a mes y medio de agosto y con estas afirmaciones creamos psicosis. No seamos alarmistas, el cliente tiene mucha oferta y todavía no ha elegido dónde va".

Sin embargo, para el presidente de Room Mate no es tan positiva la cantidad de turistas que llevan a España como la calidad: "Yo no estoy orgulloso del número de turistas que tenemos, no quiero tantos", ha dicho. Una opinión compartida por el director general del grupo NH, Hugo Rovira, a quien "no preocupa que vengan menos viajeros".

"En vez de llorar por los ingleses o alemanes que no vienen, tenemos que intentar mantener y atraer a los de mayor poder adquisitivo de esos países e ir a por otros potenciales mercados", ha dicho Rovira. Además, puntualiza que la principal amenaza son ellos mismos y cómo reaccionarán a este cambio: "Si bajamos precios, auguro la próxima crisis del sector".