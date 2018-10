Juan Roig se mete en un charco: "Hay que hablar de empresario/a, si no te meten en la cárcel"

"Hay que cambiar el tema, si no luego te meten en la cárcel", ha ¿bromeado? Juan Roig al inicio de su intervención en el 21 Congreso de la empresa familiar, que se celebra entre hoy lunes y mañana en Valencia, al aparecer una diapositiva de apoyo a su conferencia en la que aparecía 'empresario/a'. No es el único charco en el que se ha metido el presidente de Mercadona durante su intervención, como él mismo ha reconocido.

Como suele ocurrir en las intervenciones públicas del presidente de Mercadona, lo más jugoso está cuando este se sale del guión que lleva escrito.

Juan Roig ha ofrecido una conferencia bajo el título Orgullo de ser empresario, ante unos 600 representantes de la empresa familiar. Antes de iniciar su charla, Roig ha tenido unas palabras de reconocimiento hacia el empresario Francisco Pons, fallecido este año.

Justo después, tras los aplausos de los asistentes al recuerdo de Pons, ha ocurrido la anécdota de su comentario ante la diapositiva que ha aparecido en el panel del Congreso, en la que aparecía escrito empresario/a; en otras que ha empleado también aparecía, por ejemplo, trabajador/a.

"Empresario es aquel que va contracorriente", ha empezado diciendo Roig. "Es muy importante definir cual es la misión de una empresa; cuando estudiaba Económicas, en una empresa, decían, lo más importante es maximizar beneficios, pero creo que no es cierto, la misión de una empresa es para qué está hecha una cosa".

Las empresas "no solo existen para ganar dinero", ha continuado, "pero las empresas no pueden vivir sin beneficios, las empresas no nacemos para maximizar beneficios, si fuera así nos dedicaríamos a vender droga", ha comentado. Esto último, aparentemente tampoco lo llevaba escrito el presidente de Mercadona.

"Cataluña es más rica que Andalucía porque hay más empresarios", ha dicho Roig

Como tampoco llevaba escrito en su discurso una alusión que ha realizado al récord del mundo de Media Maratón que se batió el domingo en la carrera que organiza su fundación Trinidad Alfonso. "Se lo he dicho al Rey, pero no se había enterado", ha comentado.

Y pasados unos momentos ha vuelto sobre sus palabras para disculparse: "No tenía que haberlo dicho, ha sido una conversación privada, admiro al Rey". El rey Felipe VI ha inaugurado esta mañana el 21 Congreso de la Empresa Familiar, en compañía del presidente del organismo, Francisco Riberas, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. "Me he metido en muchos charcos en esta conferencia", ha dicho después.

Mercadona sube las ventas un 5,5%

Las ventas de Mercadona crecen este año entre un 5% y un 6%, según ha desvelado Roig, otro dato que no llevaba anotado para la conferencia ofrecida. "Me han dicho que no lo podía decir, pero no he dicho la cifra", ha bromeado.

El empresario se ha referido a la iniciativa del grupo Mercadona de penetrar en el mundo online y la venta a través de este canal. "No creía en Mercadona online, pero me he cambiado de chaqueta", ha contado. "Estamos vendiendo ya online en Valencia, y luego iremos a Madrid y Barcelona y otras ciudades, también en Portugal", ha manifestado. "Hemos encontrado como ser rentables en online, pero no puedo decir qué porcentaje sobre el total supone este canal, dentro de 10 años lo podré decir".

Cataluña y Andalucía

"Cataluña es más rica que Andalucía porque hay más empresarios, hay un ecosistema a favor del empresariado en Cataluña que no existe en Andalucía, casi se decía al empresario en Andalucía que era el señorito del cortijo", ha comentado.

El presidente de Mercadona ha reclamado la mejora de infraestructuras en el corredor mediterráneo. "Tiene que haber una España circular, no hay derecho que para ir de Valencia a Barcelona se tarden 4 horas y eso hay que transmitirlo a la sociedad, tenemos que tener un corredor mediterráneo, y eso lo hace la sociedad civil, no los políticos", ha dicho.

Mercadona ganó 322 millones de euros en 2017, un 49% menos que el año anterior tras realizar una inversión de 1.008 millones de euros, la mayor hecha jamás por el grupo de distribución. La compañía elevó sus ingresos el pasado ejercicio en un 6%, hasta los 22.915 millones de euros.