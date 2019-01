Juan de Antonio (Cabify): "No nos vamos de Cataluña, pero la Generalitat está cerca de expulsarnos"

Este martes, Marta Plana, directora de regulación de Cabify en España, señalaba "las VTC deberán abandonar la ciudad de Barcelona porque no hay un marco competitivo para el negocio", tras su reunión con la Generalitat. Unas palabras que se interpretaron como la salida de Uber y Cabify de Cataluña. Este miércoles, el CEO de Cabify, Juan de Antonio, ha matizado sus palabras. "No hemos tomado la decisión de irnos de Barcelona, pero la medida que sondea la Generalitat nos expulsaría".

El ejecutivo de la plataforma de movilidad considera que las noticias de un cambio de regulatorio no son "para nada esperanzadoras". "Si se aprueba lo que se dijo ayer en la reunión con la Generalitat significa una expulsión de nuestro servicio", añade Juan de Antonio. Este escenario se produciría porque el 93% de los viajes que realiza Cabify corresponde a trayectos inmediatos.

Un golpe clave para su negocio. Cabify genera el 25% de su negocio en España y Barcelona representa la segunda ciudad más importante de este mercado. "Las soluciones regulatorias que plantea la Generalitat no solucionan ningún problema", valora el representante de Cabify en una presentación del plan estratégico de la compañía este miércoles en Madrid.

La plataforma detalla que cerca de 2.000 familias viven en Barcelona de su negocio, y en 2019, se convertirán en 5.000. Cabify considera que la administración catalana se está dejando influir por la presión del taxi. "El escenario que estamos no representa al taxi, son grupo de radicales y violentos", detalla el CEO de la plataforma de movilidad.

Nosotros propusimos a Fomento un fondo de compensación y transición, de hasta 2.400 millones de euros financiado por nosotros" Juan de Antonio (Cabify)

En este sentido, Cabify sigue teniendo la mano al diálogo con el sector del taxi y espera poder trabajar los taxistas de manera conjunta en un futuro. "Me resisto a creer que el taxi no quiera aliados en su batalla contra el vehículo particular", argumento. De Antonio matiza que el principal problema del sector es el precio de esas licencias.

La plataforma asegura que las administraciones están pasándose la pelota unos a otros y están dejando que triunfen las posiciones más radicales. "Nosotros propusimos al Ministerio de Fomento un fondo de compensación y transición, de hasta 2.400 millones de euros, financiado por nosotros, para poder atajar cualquier problema que generase nuestro servicio", destaca.

Juan de Antonio confía en que este conflicto se solucione y su servicio pueda seguir colaborando a generar "una movilidad sostenible". El objetivo de Cabify es encontrar la integración de múltiples modalidades de movilidad y "el taxi es una de ellas", concluye.