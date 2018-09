Ábalos: "El taxi tiene más de 17 regulaciones entre las autonómicas y las locales"

El Gobierno comienza a prepararse para un nuevo capítulo de la eterna batalla entre el taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC). En este sentido, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha señalado este jueves que no tiene ningún sentido que la Administración central regule las licencias de VTC, ya que operan en mercados urbanos y locales. "El propio taxi tiene más de 17 regulaciones, ya que además de las autonómicas, se encuentra con muchas locales", considera.

"Los transportes que se mueven dentro del territorio de una comunidad autónoma son competencia autonómica de acuerdo a la ley". Así, Ábalos quiere transmitir un mensaje de tranquilidad asegurando que todas las partes saldrán ganando de "estabilidad" y "competencia", por lo que ha apelado a un cambio normativo en esa dirección.

En este sentido, Ábalos ha destacado en su intervención en el Foro de la Nueva Economía que la desregulación que presenta el colectivo VTC dificulta la competencia del sector transportes. Aun así, el ministro ha asegurado que el Ejecutivo tendrá en cuenta a todas las partes, por lo que atenderá a la petición de diálogo promovida por Unauto VTC, la patronal de empresas de alquiler de coches con conductor.

José Luis Ábalos ha declarado que, de la misma forma que se pide al sector del taxi evolucionar hacia lo digital, otros sectores deberán evolucionar hacia "una competencia total". Una declaración que tiene una marcada intención de referencia hacia las VTCs, pero que el propio ministro no ha querido especificar.

Las autopistas 'rescatadas' no saldrán al mercado

El ministro de Fomento también ha comentado en este evento que las autopistas quebradas revertidas al Estado en 2018 no saldrán al mercado antes de que acabe el año, ya que aún no existe una oferta "atractiva". Ábalos ha destacado que "se harán las cosas bien" y que, actualmente, el déficit ya está contabilizado, por lo que la resolución de esta cuestión "no será inmediata".

Ábalos ha indicado que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), empresa de titularidad pública, asumió por convenio la gestión de las autopistas a propuesta del Gobierno anterior, pero que para que estas salgan al mercado se necesita una oferta "atractiva" para poder licitarlas.