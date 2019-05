Jorge Pérez (Banco de España): " Es evidente que el valor de Bankia no era la imagen fiel de sus libros"

Jorge Pérez Ramirez, exjefe de la División de Normativa contable del Banco de España, ha afirmado en la Audiencia Nacional este lunes que "el valor de Bankia no era la imagen fiel de sus libros", ya que éstos reflejaban un valor de 15 euros por acción y la entidad finalmente salió a cotizar en los 3,75 euros por titíulo, "un descuento de entre el 70% y 80%".

El técnico del Banco de España, que aún sigue trabajando en el supervisor, ha explicado en la Audiencia Nacional que el "rango de precios de Bankia en el folleto presentaba una contradicción absoluta con los estados financieros que el propio folleto contenía".

El exjefe de la División de Normativa contable ha recordado que él mismo tuvo que realizar una nota para ver "si había solución" al descuento del precio de Bankia, pero era "evidente que no". Bajo su criterio, era razonable que hubiera un descuento porque era una compañía nueva, pero el que se realizó en Bankia "era una exageración que nos hacía cuestionar que hasta las cuentas de 2010 estuvieran bien".

"Era todo fetén"

En las cuentas de marzo de 2011, "era todo fetén", ha dicho el testigo, a la vez que ha agregado que un descuento del 10 o el 12% hubiera sido lo ordinario y no del "70% y 80%". Es por eso que ha subrayado que es "evidente que el valor de la compañía no era la imagen fiel de sus libros porque no puede valer por un lado 15 euros y por otro 3".

"Estaban regalando la compañía", ha enfatizado Pérez, que ha advertido que no tiene cualificación para dar un veredicto, pero que es evidente que el folleto "no recogía la situación real de Bania-BFA".

El técnico ha puesto un simil para hacer entender la situación del banco. "Si te regalan una casa valorada en un millón de euros y me vendes la mitad por 100.000 euros, la casa vale 200.000 no puede valer un millón"