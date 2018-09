Javier Benjumea vende una empresa de Internet de las Cosas que factura 10 millones

La compañía de servicios telemáticos europea Viasat Group, con sede en Italia, ha adquirido el 100% de Grupo Detector, empresa española de IoT (Internet de las Cosas) y seguimiento de vehículos, cuyo CEO es Javier Benjumea, nieto del fundador de Abengoa.

La compañía no ha facilitado los datos de la operación, que ha sido llevada a cabo por los equipos de asesores de banca de inversión GP Bullhound, NASH Advisory y la consultora E&Y, así como por las asesorías jurídicas de Altius en Bruselas, Garrigues y Gomez-Acebo & Pombo en Madrid.

Grupo Detector facturó en nuestro país 10 millones de euros -2017-, según los datos que arroja Insight View confirmados por la compañía española. En cuanto a los ingresos de Viasat Group, ascienden a 70 millones de anuales.

La adquisición de Grupo Detector incrementará los ingresos de Viasat hasta los 80 millones de euros al año

La compañía dirigida por Javier Benjumea fue fundada en el año 2000 y cuenta con 70 empleados, que se integrarán en la estructura de 650 trabajadores de Viasat.

Su principal foco de operaciones es la distribución de tecnología que permite localizar bicis, coches o flotas de camiones en tiempo real desde el móvil, con el objetivo, entre otras cosas, de ubicar al vehículo en caso de robo.

"La empresa se fundó en el año 2000 con capital privado y yo me incorporé a finales de 2009. Desde entonces he ido recibiendo paquetes de acciones de la misma, y he ido comprando con mi dinero otros, pero no puedo comunicar cuál es mi porcentaje en la empresa por motivos contractuales. Mi intención es seguir trabajando en Grupo Detector tras la adquisición por parte de Viasat", ha explicado Benjumea a este medio.

Big Data y smartcities

Viasat Group, con sede en Turín (Italia) trabaja para compañías aseguradoras, a las que ofrece servicios de movilidad y gestión de flotas, Big Data, IoT (Internet of Things) y soluciones para smartcities.

Está presente en más de 50 países en Europa, África, Oriente Medio y Sudamérica y mantiene conectados a 700.000 vehículos, 5,8 millones de personas (app, móviles, ordenadores y tablets), 25 ciudades y 8.000 edificios.

La compra de Grupo Detector responde a la reconocida estrategia de crecimiento de la compañía, centrada en las adquisiciones en los mercados en los que no están presentes. En nuestro país también cuentan como socio con la app de localización de flotas MobiFleet.