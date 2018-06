Alonso abre la puerta a seguir en el BdE y arremete contra el impuesto de Pedro Sánchez

"Me iré cuando sea lo mejor para el Banco de España". Con esta frase, el actual subgobernador del regulador, Javier Alonso, abre la puerta a seguir en la institución hasta 2023, cuando concluye su mandato en el Banco de España.

Durante su intervención en los cursos de verano de la UIMP, patrocinados por la APIE y BBVA, el subgobernador ha asegurado que tras 41 años en el Banco de España no tiene "ningún apego al sillón", pero ha matizado que su mandato no tiene que estar necesariamente ligado al del exgobernador, Luis María Linde. "Yo al gobernador (en referencia a Linde) le dije que seguiría con él todo el tiempo que estuviera".

Estas declaraciones frenan la carrera de David Vegara hacia el Banco de España. El sector financiero daba por hecho que Alonso renunciaría a su cargo una vez expirase el mandato de Linde y el actual consejero de Sabadell era el favorito para sucederle. No obstante, el actual subgobernador ha abierto la puerta a finalizar su mandato.

Impuesto a la banca

Por otra parte, Alonso ha cargado duramente contra el impuesto a la banca propuesto por Pedro Sánchez para financiar el déficit de la Seguridad Social y 'salvar' las pensiones. En su opinión, cree que esta figura impositiva encarecería el crédito, reduciría la remuneración de los depósitos y subiría las comisiones, pudiendo afectar en última instancia a la rentabilidad de las entidades.

"Un banco que no gana dinero es un problema, uno que no gana dinero de forma recurrente es un banco no viable. No queremos volver a tener problemas", ha asegurado Alonso, que opina que para que los bancos faciliten el acceso al crédito tienen que contar con más capital", un aspecto para el que necesitan mejorar su rentabilidad.

De este modo, Alonso va más allá de las declaraciones del consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, y del presidente de la AEB, José María Roldán, que aseguraron que esta medida encarecería el crédito y lo haría más inaccesible. No obstante, el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, cree que si se mantiene la competencia, esta cuestión no tiene por qué suceder.

Por otra parte, ha reiterado la postura del Banco de España, que pide más fusiones. "Estamos convencidos de que hay un exceso de capacidad bancaria en Europa y en España, ese exceso habría que reducirlo".

Se lava las manos con Popular

Al igual que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, Javier Alonso ha evitado hablar de Banco Popular. "Sobre Popular no quiero hablar", ha señalado el subgobernador, que un año antes, en los mismos cursos, había afirmado que la entidad contaba con más garantías para acceder la liquidez de emergencia de las que presentó al Banco de España.

En este sentido, Albella ha reconocido que casos como la resolución de Popular o la salida a Bolsa de Bankia empañan la imagen de los supervisores. "No cabe duda son asuntos de enorme repercusión publica afectan imagen que tenemos de los supervisores", ha aputnado Albella, que, sin embargo, sí que ha defendido el papel de la CNMV en la resolución de Popular.

"No somos los supervisores bancarios, no somos el Frob, no somos auditores. Tenemos un área de actuación muy clara y definida y creo que en ese área la comisión ha hecho lo que tenía que hacer", ha sostenido el presidente de la CNMV.