Simon Ward (economista de Janus Henderson): Sólo damos un 10% de probabilidad a un 'brexit' con acuerdo

Treinta años de experiencia en los mercados financieros acreditan al economista Simon Ward, de la gestora Janus Henderson, quien se muestra abiertamente pesimista sobre el futuro cercano de la economía "las bolsas volverán a caer de aquí al verano" y con el brexit, ya que sólo da un 10% de probabilidad a que sea un brexit con acuerdo.

En una entrevista con Vozpópuli en la torre de cristal de la City londinense en la que se aloja Janus Henderson (fruto de la fusión en 2017 de la estadounidense Janus Capital Group y la británica Henderson Global Investors), Ward explica que lo mejor que puede pasar para la economía es que no haya brexit, pero que políticamente sería insostenible porque la sociedad británica está dividida por la mitad.

"Personalmente creo que la probabilidad de que haya un brexit con acuerdo es del 10%. Lo más probable es que el Parlamento continúe consiguiendo aplazamientos hasta celebrar elecciones generales, pero eso no resolverá nada. Le doy a ese escenario un 50% de probabilidades, y a la salida sin acuerdo un 40%", pronostica.

Las peores consecuencias las sufriría la economía británica, advierte, "ya que hay riesgo de que entre en una espiral negativa de desconfianza" ahora que las compañías están empezando a colapsar.

Las empresas prefieren saber ya qué va a pasar que la incertidumbre de ahora"

Muchas empresas están ya preparadas para el peor de los escenarios, un brexit sin acuerdo, y para ellas lo mejor sería conocer ya cómo se resolverá la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE). "Las compañías se han preparado para un brexit sin acuerdo, algunas de ellas prefieren saber ya qué va a pasar que la incertidumbre de ahora".

"Hay voluntad de la UE de darnos el máximo tiempo posible, pero no estoy seguro de que el tiempo vaya a ayudar. Para la economía lo mejor sería que no hubiera brexit, pero políticamente no porque la sociedad está dividida. El país está dividido en términos de 'quedarse' o 'salir' y esto se va a reflejar en cualquier convocatoria de elecciones generales así que no habrá mayoría en el Parlamento. Esto genera incertidumbre, que llega a las empresas y evita que la economía recupere la fortaleza que tenía", describe.

Las bolsas caerán de aquí al verano

Un brexit sin acuerdo es uno de los acontecimientos que, por si sólo, arrastraría a la economía global a una recesión, así como un incremento de las tensiones comerciales (entre China y EEUU o EEUU y Europa). "La recesión no es mi escenario central porque los números no son lo suficientemente débiles, pero si hay un shock externo sí podría haber recesión"

El economista prevé un escenario negativo a corto plazo. "El repunte de las bolsas que se ha vivido en lo que va de año no me convence, creo que volverán a caer de aquí a verano porque vamos a llegar a la parte baja del ciclo, así que habrá oportunidades de compra".

Este escenario negativo que se vivirá a corto plazo forzará a la Reserva Federal de EEUU a bajar los tipos de interés en los próximos meses, ya que no es suficiente con que aplacen la próxima subida.

Soy escéptico sobre la independencia del BCE, creo que sus decisiones dependen de la voluntad del Gobierno alemán"

El Banco Central Europeo no tiene tanto margen de maniobra. Ward se muestra "escéptico" con su independencia y asegura que necesita contar con el respaldo del Gobierno alemán en cada una de sus decisiones.

"Angela Merkel fue la que dio luz verde a Mario Draghi para aplicar el programa de expansión cuantitativa (QE), pero ahora la política alemana ha cambiado y quien suceda a Merkel no estará preparado para permitirle al BCE hacer un QE o uno con la misma intensidad", señala en alusión al programa de inyección de liquidez (impresión de dinero) aplicado por Draghi para salir de la crisis.

"Si el Gobierno alemán no quiere que el BCE haga un QE adicional, creo que será imposible que lo haga".

2027, la próxima crisis

El panorama económico empeorará en los próximos meses, pero apuesta por una recuperación para los primeros años de la década de 2020. "El año 2019 es el de máximo riesgo para la economía global, asumiendo que podamos superarlo sin empeorar las dificultades (brexit, guerra comercial...) sí veo que después saldrá el sol".

El experto recuerda que es muy inusual tener tres recesiones en diez años y que Europa ya ha atravesado dos (2008 y 2012) por lo que a priori no tiene una visión "tan negativa" como se podía esperar.

Simon Ward es experto en analizar los flujos monetarios (el dinero en circulación en un país) para pronosticar cómo se va a comportar la economía. Estos indicadores marcaron su mínimo desde la crisis en octubre de 2018 y desde entonces empezaron a recuperarse ligeramente. "Es buena señal, pero siguen estando bajos por lo que a corto plazo sigo siendo negativo".

Para él, 2027 será el próximo año negro de la economía a nivel mundial porque, según sus cálculos, coincidirá el fin de tres ciclos: el de los materiales de construcción -que dura entre 3 y 5 años-, el de la inversión de las empresas -que oscila entre 7 y 11- y el de la vivienda -de 15 a 25 años-. Estos tres indicadores solo han coincidido a la baja en 1990-91 y en 2008-09.