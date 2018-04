Iturriaga (Abante): La fusión de Bankia con BBVA o Sabadell tiene mucho sentido

José Ramón Iturriaga lleva en el proyecto de Abante desde que comenzó, hace 16 años, gestionando varios fondos, que en este 2018 le están dando muchas alegrías. Okavango y la versión luxemburguesa del Spanish Oportunities cuentan con una rentabilidad superior al 7%, por lo que le saca unos 10 puntos al Ibex, asegura el gestor en una entrevista para Vozpópuli.

Por otra parte, Abante ya gestiona más de 3.000 millones de euros y acaba de estrenar su nueva sede en pleno corazón de Madrid. Con este lavado de cara, la gestora pretende seguir creciendo y duplicar su patrimonio gracias a mantener intacta su filosofía de inversión, que les ha ayudado a fidelizar a más de 6.300 clientes.

Iturriaga se caracteriza por ser uno de esos inversores 'value' que aprovecha las oportunidades. "Cuando una compañía entra en mi radar no miro si va a estar más barata después. A lo mejor el momento de entrar es otro, pero eso nunca se sabe", recalca.

En su cartera destaca la gran exposición que tiene a la banca. "¡Los tengo todos!", alardea. Iturriaga no tiene ningún problema en dejar clara su postura ante el proceso de privatización de Bankia: "No se ha ejecutado bien".

La estrategia que se ha llevado a cabo es vender paquetes de acciones del banco, pero ahora este movimiento está parado porque el precio de la acción no repunta. Para solucionar este problema, el gestor propone otra opción que es la fusión con otra entidad.

Sería una buena noticia para el sistema financiero español

"La fusión de Bankia tiene muchos sentido con Sabadell o BBVA", asegura el experto, que afirma que este movimiento corporativo sería muy positivo para el Frob como accionista, ya que sería capaz de salirse más rápido y a un precio superior".

No obstante, también asegura que sería un proceso abierto, dada la participación del Estado. "Entonces tardaría más, pero sería una buena noticia para el sistema financiero español".

"No hace falta que el precio suba. Lo fusionas y te quedas con una participación. Ahí no hay un precio, hay valor. Intercambias acciones y las posiciones cortas se tendrían que cerrar. Además, una eventual fusionada BBVA-Bankia, supondría que el Frob se quedara con un 15% a lo sumo, por lo que sería mucho más fácil de colocar que el 60% actual", explica.

Los Cerberus, "tiznaos"

Iturriaga también apuesta muy fuerte por el sector inmobiliario. En su cartera cuenta con acciones de Colonial, Lar, Aedas, Merlin y Neinor.

"El sector inmobiliario es lo que mejor evidencia la enorme distorsión de la Bolsa española, porque los bancos están baratos, pero éstas más", asegura el gestor, que reconoce que aún existe miedo por parte del inversor español por lo vivido en los últimos años.

"Hemos estado al borde del abismo y eso ha provocado que hayamos salido del radar de los inversores internacionales", recalca.

Iturriaga no tiene dudas y defiende que el sector está en plena recuperación y no ve ningún atisbo de burbuja. Eso sí, considera que hay suelos mejores que otro y que son "los más listos de la clase, como los Cerberus, los Apollo o los Blackstone los que se están poniendo 'tiznaos' y el inversor español se lo está perdiendo".

El gestor defiende que las inmobiliaria están en franca recuperación, pero que cotizan con importantes descuentos sobre valores de tasación debido a que las compañías tasadoras tienen el síndrome de agencia de 'rating', que van un poco por detrás.

Además, agrega que seguiremos viendo muchas más operaciones coorporativas como las de Axiare o Hispania porque el precio de las cotizadas está muy bajo.

Metrovacesa y su suelo

"Aquí hay que invertir en suelo bueno", responde Iturriaga cuando se le pregunta por el castigo que sufren las promotoras. "El mejor lo tiene Aedas, y luego Neinor, que se quedó con el de Kutxabank y no es del todo malo", asegura el experto argumentado que la caja vasca fue una de las que "no perdió del todo la cabeza". "Otro cantar es el de Metrovacesa, que aparte de ser muchísimo, esta metido con calzador por Santander y BBVA", aclara.

Un español sabe donde están los solares

El experto recalca que el no fue a la OPV al igual que la gran mayoría de inversores españoles porque no veía ningún tipo de atractivo. "Los internacionales acudieron porque les convencieron los datos macro, pero un español sabe donde están los solares y es muy fácil compararlos con los de sus competidores", expone.

Iturriaga espera ver más salidas a Bolsa este año como la de Via Célere. El retraso producido no cree que se deba a la mala acogida de Metrovacesa, sino a la alta volatilidad que existe ahora en los mercado. "A mi lo de Metrovacesa no me sorprendió. No sé si a alguien lo hizo, pero a mi no".