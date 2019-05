Isidro Fainé asegura que el Banco de España sí llamó a Caixa para invertir en Bankia

Isidro Fainé, el que fuera presidente de La Caixa durante la caída de Bankia ha afirmado que recibió "una llamada del Banco de España" para que valorara invertir en la OPS y que se limitó a "pasar la operación al equipo técnico". Tras valorar la operación, La Caixa decidió invertir 100 millones de euros y desinvirtió meses más tarde, aunque Fainé ha señalado que muchas entidades que entraron salieron al día siguiente y que su entidad tenía esta operación como una en la que podría obtener un "rendimiento aceptable".

Esta declaración contradice a la que dio el exsubgobernador del Banco de España Fernando Aríztegui este mismo lunes, cuando afirmó que el supervisor no realizó ninguna llamada para que la banca acudiera a la salida a Bolsa.

Por otro lado, preguntado por la dimisión de Rato, el banquero ha asegurado que "fue toda una sorpresa" y que durante la reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Economía con Luis de Guindos, Francisco González (BBVA) y Emilio Botín (Santander) no se pidió la dimisión del por entonces presidente de Bankia. "Hubiera sido muy violento", ha añadido.

Fainé ha señalado que entendía tanto la postura de González, que pedía entre 15.000 millones y 20.000 millones en provisiones para Bankia, y la de Rodrigo Rato, que aseguraba que eran suficiente 7.000 millones.

Emilio Botín

También ha añadido que Emilio Botín era más partidario de la versión del por entonces presidente del BBVA, que "reflejaba la opinión del mercado".

"González dijo que Bankia necesitaba 15.000 o 20.000 millones y Botín no dijo que no", ha advertido, a la vez que ha añadido que las cuentas que exponía el mercado tenían lógica, pero las de Bankia (Rato) también, ya que se parecía a las provisiones que tenía que hacer Caixa, que era la otra caja en la reunión. No obstante, ha recalcado que eso no era "una reunión para tomar decisiones".