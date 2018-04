Conectar objetos: Internet de las cosas entra en la factura de telecomunicaciones del hogar

Internet de las Cosas (IoT), la posibilidad de conectar sensores a objetos para saber cómo se encuentra nuestra mascota, controlar la alarma de casa o conocer dónde se encuentra aparcado el coche -todo desde el móvil- ya forma parte de la factura de telecomunicaciones del hogar en la que se integra el móvil, la fibra y la televisión.

Al menos es así en el caso de Vodafone, que ha anunciado por primera vez en España la incorporación de un servicio de Internet de las Cosas en sus tarifas convergentes.

Todos los clientes de Vodafone One Fibra 1Gbps y 300Mb, tanto nuevos como actuales, tienen incluido en su paquete la suscripción mensual al servicio V-Home (7€/mes). Los clientes de Vodafone One Fibra 120Mb también se benefician de dicha suscripción de regalo durante un año. Los clientes de One Fibra 50Mb pueden tener el servicio V-Home por 7€/mes.

Aquellos usuarios que compren un sensor para monitorizar el coche o una cámara para controlar el hogar podrán ver desde el móvil todo lo que sucede abonando sólo el coste del hardware

V-Home es básicamente una solución que permite conectar cualquier objeto a Internet. Aquellos usuarios que compren un sensor para monitorizar el coche o una cámara para controlar el hogar podrán ver desde el móvil todo lo que sucede abonando sólo el coste del hardware, en ningún caso el de la conectividad -que es especifica para sensores-.

También podrán, por ejemplo, rastrear maletas a través de estos sensores o, como hemos dicho, saber dónde se encuentra una mascota anclando uno de estos chips a su collar.

"Tiene todo el sentido que Internet de las Cosas se integre en la factura de todos los servicios de telecomunicaciones, y que además sea en principio gratis en algunas de las tarifas. Se trata de generar una necesidad con el producto, y esta es la mejor manera de hacerlo", explica un fabricante de dispositivos para Internet de las Cosas.