Inseguridad jurídica: Por qué Madrid fracasa en atraer empresas por el Brexit

La Comunidad de Madrid está fracasando en su intento de atraer empresas interesadas en trasladar sus sedes europeas desde Londres a otras ubicaciones por el Brexit.

La inseguridad jurídica y la inestabilidad institucional son las dos principales razones esgrimidas por las fuentes consultadas por este diario -en organismos públicos españoles y en fondos estadounidenses- para explicar por qué la gran banca internacional, principalmente, ha optado por otras ciudades europeas y no por Madrid.

Hasta ahora, ningún banco o entidad financiera ha realizado un movimiento relevante de traslado hacia la capital española de personal o de sedes, y sólo ha trascendido la decisión de la aseguradora británica Admiral de instalarse en Madrid, y también la llegada de 50 empleados de Credit Suisse.

Citigroup, Morgan Stanley y Deutsche Bank anunciaron el pasado año el traslado de su sede europea de la capital británica a Frankfurt. Bank of America Merrill Lynch ha escogido Dublín y también ha contratado una oficina con capacidad para 1.000 empleados en París.

Wells Fargo se ha decantado por la capital francesa para trasladar su sede europea de banca de inversión, al igual que HSBC. Otras entidades estadounidenses, como BlackRock o JPMorgan, también estarían valorando París como la mejor opción para establecerse tras el Brexit.

El gabinete de comunicación de Economía de la Comunidad de Madrid, con el que se ha puesto en contacto este diario, asegura que hasta ahora "15 empresas se han trasladado desde Londres, o han reforzado sus plantillas en Madrid". Pero no precisan cuántas han ampliado sus plantillas y cuántas se han trasladado efectivamente, ni tampoco las identifica por "confidencialidad".

La Comunidad de Madrid no considera, públicamente al menos, que hasta ahora pueda hablarse de "fracaso" en esa carrera por atraer empresas desde Reino Unido, en la que compiten las principales capitales europeas. "Todavía no está claro cómo se va a producir el Brexit, ni siquiera si realmente lo habrá", dicen, "y muchas empresas no han tomado su decisión final de traslado por esta razón".

En 2016 la Comunidad de Madrid contrató publicidad en autobuses de Londres para tratar de aprovechar el Brexit

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró en diciembre de 2017, en Bruselas, que había contactado con 340 empresas. "Algunos fondos de inversión y algunaentidad bancariaya nos ha manifestado su voluntad de que van a trasladarse a Madrid", llegó a decir.

"Madrid se cayó prácticamente en el primer corte", comenta un asesor en España de banca y fondos estadounidenses. "En Londres hay todos los días cientos de procesos judiciales de entidades financieras, muy complejos, sobre derivados, warrants...", indica. "No es fácil confiar en que en Madrid pueda haber jueces y juzgados preparados para tratar estos temas, todos en inglés", añade. "Además, los asuntos de las hipotecas, las cláusulas suelo, con los juzgados atascados... todo eso no genera confianza", apunta.

"Es verdad que Madrid ofrece una calidad de vida que no tienen otras ciudades europeas", comentan fuentes cercanas a una entidad financiera estadounidense. "Buen clima, buena comida, buenas oficinas... todo eso es así", señalan, "pero no ofrece mucha seguridad jurídica, los procesos judiciales son extremadamente largos".

La inestabilidad institucional, por el desafío independentista en Cataluña, es otra de las razones apuntadas por todas las fuentes consultadas. También recuerdan los 314 días que España estuvo con un Gobierno en funciones hasta la investidura en octubre de 2016 de Mariano Rajoy como presidente. Y se refieren también a la presidencia de Pedro Sánchez, por como se ha hecho con el puesto el líder del PSOE y por los apoyos con los que cuenta para retenerlo.

"No ha habido realmente coordinación entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid para atraer empresas por el Brexit", indica el asesor de un organismo público español que ha tratado de posicionar a la capital española de cara a la salida de Reino Unido de la UE. "No recuerdo ninguna reunión para establecer una estrategia coordinada", lamenta. "Todo lo contrario que el Gobierno de Emmanuel Macron", advierte.

De acuerdo a las fuentes consultadas, París ha podido competir con Frankfurt, Dublín, Ámsterdam o Luxemburgo gracias a la motivación de sus políticos. "Se han movilizado, han mejorado las condiciones fiscales, la formación en inglés de asuntos jurídicos financieros, han ofrecido plazas en los colegios para los empleados desplazados...", cuentan.

"En España se creó la ley Beckham para atraer grandes fortunas, podrían haber hecho algo parecido ahora", consideran. "La Comunidad de Madrid lo que hizo fue pasear unos autobuses por Londres diciendo lo bonito que era Madrid... ", recuerdan.