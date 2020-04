Indra da marcha atrás a su plan de ERTE y rebajas salariales masivas

Indra, la mayor consultora tecnológica de España, ha decidido dar marcha atrás a su plan de impulsar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo y rebajas salariales para el resto de empleados en España, del que informó este medio, según ha reconocido la propia compañía.

La empresa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que "mantendrá abierto un canal de comunicación con la representación de los trabajadores en España para compartir la evolución de las estimaciones de la empresa, en la confianza de que en el momento que sea necesario apoyen las decisiones que se deban tomar".

Según apuntan desde la compañía dirigida por Fernando Abril Martorell y participada en un 18,75% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la empresa aplicará desde ya rebajas salariales para los consejeros ejecutivos y la alta dirección.

Quejas de los sindicatos

La empresa planteaba hasta ahora un ERTE -que, denunciaron los sindicatos, no sería complementado por la empresa-, combinado con rebajas salariales de entre el 5% y el 25% de manera progresiva (a mayor sueldo, mayor rebaja) para el resto de los empleados - a excepción de la minoría que cobre por debajo de 25.000 euros - durante los próximos tres meses, lo que fue tachado por los sindicatos como "abusivo".

El ERTE sería aplicado a trabajadores de todas sus filiales, aunque la cifra estaba ligada a las rebajas salariales que se acordaran para el resto. "A menor rebaja, más despidos temporales", apuntaban a este medio fuentes conocedoras de las negociaciones.

Conflicto

"Empezamos a sufrir caídas de la demanda de nuestros productos y servicios en algunas áreas, la imposibilidad de completar proyectos en el extranjero por el cierre de fronteras, retrasos sine die en la capacidad de pasar pruebas FAT (de aceptación en fábrica) y SAT (de aceptación en terreno) lo que nos impide certificar, cobrar, etc.", explicó en su momento en una carta a sus empleados el presidente Abril-Martorell. "Lógicamente, nuestra actividad comercial se ha visto drásticamente reducida. Y adicionalmente, algunos de nuestros clientes más fieles nos están pidiendo que flexibilicemos precios y/o plazos de cobro para ayudarles también a ellos para afrontar la situación".

"No hay ni un solo ERTE en España, debido al coronavirus, en el que se hayan planteado medidas de estas dimensiones", afirmaban paralelamente desde CCOO. "Una compañía como Indra, con una facturación de 4.500 millones al año, con beneficios en 2019 de 121 millones, y con un fondo de liquidez de 1.000 millones, no está en crisis y debe ser solidaria con el resto de la sociedad. Tratar de justificar estas medidas tan contundentes: reducción salarial, suspensiones y reducciones de empleo, por un incremento en la desasignación de menos del 2% de la plantilla o por un impacto en la facturación (que no en pérdidas) de menos del 1%, nos parece un fraude, no solo social, en estos difíciles momentos para todos, sino un fraude empresarial sin justificación alguna", respondieron desde la Coordinadora Estatal de USO en Indra Soluciones TI.

Situación de Indra

La empresa facturó 3.200 millones de euros en 2019 (un 4% más), con un resultado neto de 121 millones, según reflejan las últimas cuentas de la empresa.

El 50% de su negocio corresponde a España, mientras que el resto se reparte entre América (21%), Europa (17%), Asia, Oriente Medio y África (12%). Tiene una deuda neta de 552 millones y un ratio de Deuda Neta/EBITDA de 1,8.

En nuestro país, su plantilla total asciende a los 28.000 empleados (frente a los 26.000 de 2018), por los cerca de 50.000 que tiene ahora en todo el mundo. Su partida de gastos en personal al cabo de 2019 ascendía a los 1.757 millones en total.