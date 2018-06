Inditex contra Inditex, la tienda física se rebela contra el online

La supremacía online comienza a preocupar a la tienda física. Por ello, Inditex toma precauciones ante este fenómeno. El modelo físico-online de la compañía pretende adaptarse a los nuevos tiempos, sin dejar a sus tiendas rezagadas. Pero en las rebajas contender el impulso de la compra por internet es casi imposible. La comodidad que otorga este canal se une a la posibilidad evitar las aglomeraciones de estas fechas.

La tienda física se prepara para rebelarse ante ello. Según aseguran fuentes internas de Inditex, "los usuarios de Massimo Dutti que estén dados de alta en su newsletter recibirán, próximamente, una notificación que les comunicará que podrán reservar en la tienda los artículos un día antes del inicio de las rebajas y los dependientes les informarán del descuento que tendrá el producto", afirman a Vozpópuli. Una posibilidad que, en teoría, se producirá el próximo jueves, ya que el gigante textil arrancará sus rebajas el viernes 29 de junio.

No obstante, la versión oficial de Inditex es que esta posibilidad no se producirá en estas rebajas. "Massimo Dutti no contempla esta opción", indica un portavoz de la matriz de Zara. Una versión que los trabajadores de la compañía responden afirmando que "se ha comunicado a la plantilla y se produce porque existe una clara intención por parte de la compañía de compensar el 'boom' que está teniendo el online para el beneficio de la tienda física", aseguran.

Pago rápido

Otra alternativa para facilitar la compra en la tienda es ampliar su oferta de pago rápido en las flagships de Stradivarius. Esta posibilidad está implementada en fase de prueba en algunas tiendas de Zara y Massimo Dutti. El objetivo es ofrecer al cliente una experiencia rápida y autónoma para gestionar el proceso de pago.

Esta iniciativa permite realizar de forma ágil todo el proceso de compra, que comienza con la lectura automatizada de las prendas que aparecen reflejadas en la pantalla para su validación. El cliente puede entonces realizar el pago con tarjeta de crédito o a través de su teléfono móvil. El sistema permite imprimir el ticket regalo o el comprobante de compra original, que también puede guardarse en el teléfono.

Inditex desarrolla también otras posibilidades para agilizar el proceso de venta. Así, Massimo Dutti ha lanzado en su nueva flagship de Paseo de Gracia en Barcelona la caja móvil, un servicio que ofrece la posibilidad de realizar el pago mediante dispositivos móviles, eliminando la necesidad de acudir al área de caja y comprar la ropa de los maniquís de los escaparates usando la aplicación.

"De forma paralela, Inditex está desarrollando otros proyectos que ofrecen nuevas opciones de compra", destaca la firma en su propia web. Sus nuevos proyectos de innovación en la atención al cliente en tienda física tienen como referencia la tecnología de Identificación por Radiofrecuencia (RFID en sus siglas en inglés), una de las iniciativas más destacadas de la firma y sobre la que se apoyan otros muchos proyectos de mejora de la experiencia de compra.

El RFID permite identificar individualmente las prendas desde que se alarman en nuestras plataformas logísticas hasta su venta. De esta forma, esta iniciativa supone un salto cualitativo en la atención de las demandas de nuestros clientes, al permitir la localización de cualquier artículo de forma rápida y precisa en todo momento.

Una defensa de la tienda física que se produce por su gran crecimiento online. En 2017, el grupo registró un crecimiento de la venta a través de internet del 41% "hasta alcanzar el 10% de las ventas netas". Unos datos que, según las previsiones, irán en aumento en los próximos años. Por ello, la tienda física pretende rebelarse.