Inditex se integra en la CEOE

La Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha ratificado este jueves, antes del inicio de su Asamblea General, la entrada de Inditexa la patronal, según han confirmado fuentes de la patronal.

Según estas mismas fuentes, el gigante textil solicitó hace unos días su entrada a la patronal. No obstante, la multinacional no podrá acceder a los órganos de Gobierno de la CEOE, por lo que no tendrá derechos políticos.

La sintonía entre el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, y presidente de Inditex, Pablo Isla, ya se constató cuando el pasado mes de febrero el presidente de la multinacional presentó al presidente de CEOE en un desayuno de Nueva Economía Fórum.

Beneficio de 734 millones en el primer trimestre

Inditex registró un beneficio neto de 734 millones de euros durante el primer trimestre de su año fiscal 2019-2020 (desde el 1 de febrero al 30 de abril), lo que supone un aumento del 10% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Las ventas se situaron en 5.927 millones, un 5% más, alcanzando un nuevo récord, impulsadas por la transformación digital de la plataforma integrada de tiendas y 'online' que gestiona el grupo.

Inditex cuenta con 7.490 tiendas, está presente en 202 mercados del mundo y da empleo a casi 175.000 personas. Además, cotiza en bolsa desde 2001 y forma parte de índices bursátiles como Ibex 35, FTSE Eurotop 100 y Eurostoxx 600.